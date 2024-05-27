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Продавцы Wildberries смогут создавать описания карточек товара с помощью ИИ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Wildberries начал тестировать создание описаний карточек товаров. Продавцу достаточно предоставить название, и новый сервис составит лаконичное описание характеристик. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Продавцы Wildberries смогут создавать описания карточек товара с помощью ИИ

Описание, которое создал сервис, будет автоматически соответствовать всем правилам маркетплейса. На начальном этапе функционал доступен ограниченному числу продавцов.

После завершения тестов Wildberries доработает инструмент на основе обратной связи и расширит его на всех партнеров.

В числе будущих обновлений — возможность генерации описаний в разных вариантах текста.

Летом 2023 года Wildberries протестировал алгоритм автоматического заполнения карточек с помощью искусственного интеллекта.

Фото на обложке: darksoul72 / Shutterstock

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