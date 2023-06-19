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Wildberries внедрил автозаполнение карточек товаров с помощью искусственного интеллекта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries добавил новый алгоритм, который будет автоматически заполнять карточки товаров с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении компании. Сейчас функционал доступен для продавцов автотоваров.

Wildberries внедрил автозаполнение карточек товаров с помощью искусственного интеллекта

Сообщается, что новый алгоритм ускоряет заполнение карточек товаров в четыре раза и позволяет обогащать их полезной для покупателей информацией в режиме реального времени. 

Таким образом, продавцам будет необходимо заполнить всего два поля, чтобы вывести свою продукцию на маркетплейс — артикул и бренд. 

После этого специальный алгоритм в режиме реального времени сверит данные с информационной системой автозапчастей и сам заполнит необходимые поля в карточке товара: предложит варианты фото и описания продукции, покажет совместимость с марками автомобилей и другое.

У продавцов останется выбор — заполнять ли карточку самостоятельно или с помощью ИИ. Алгоритм и сам предложит ручное заполнение, если не найдет товар в информационной системе.

После окончания тестового периода и сбора обратной связи от предпринимателей Wildberries рассмотрит возможность применения ИИ для создания карточек товаров и для других категорий.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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