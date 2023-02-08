Wildberries намерен построить логистический центр в Алматы

Wildberries планирует построить логистический центр в Алматы. Компания намерена инвестировать примерно $100 млн. Проект обсудили на встрече аким города Ерболат Досаев и основательница платформы Татьяна Бакальчук.
Появление такого хаба автоматически откроет доступ казахстанским производителям к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries. На площадке уже представлена продукция казахстанских производителей и в ближайшее время ассортимент будет увеличиваться.
Ранее Wildberries отчиталась о росте продаж региональных продавцов в 2022 году — он составил 116% по сравнению с 2021 годом. Доля продаж предпринимателей из российских регионов составляет уже 88% в общем обороте площадки.
Фото на обложке: Maksim Safaniuk /
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