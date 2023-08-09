Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи

Wildberries запустил программу открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по франшизе в Азербайджане, говорится в сообщении онлайн-площадки. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать ПВЗ и получать доход за выдачу заказов.

Программа доступна для предпринимателей Азербайджана при открытии новых партнерских пунктов самовывоза, доход составит от 4,04% от оборота самовывоза.

Открыть партнерскую точку может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого нужно подать заявку на franchise.wildberries.ru, выбрать локацию с помощью интерактивной карты и подготовить помещение к открытию в соответствии с брендбуком компании.

Основные требования к помещению: площадь — от 50 кв. метров, расположение на 1 этаже с отдельным входом и круглосуточным доступом.

Управление пунктом выдачи осуществляется с помощью веб-интерфейса и мобильной версии franchise.wildberries.ru. Программа также включает поддержку и помощь персонального куратора.

«Популярность онлайн-покупок в стране продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем начать активно сотрудничать с местным бизнесом и совместно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries <…>. Каждый день у нас оформляется свыше 8,8 млн заказов», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Азербайджан стал восьмой страной присутствия маркетплейса. В начале августа Wildberries запустил доставку в эту страну. Ассортимент товаров насчитывает 5 млн позиций.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock