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Wildberries вышел на рынок Азербайджана

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries расширил географию присутствия и запустил доставку в Азербайджан. Это восьмая страна присутствия компании.

Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Пользователи получат доступ к ассортименту товаров, который насчитывает 5 млн позиций, а представители местного бизнеса смогут начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки, говорится в сообщении компании. 

Онлайн-площадка считает, что этот рынок «имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии».

Пользователи из Азербайджана могут заказать одежду и обувь, аксессуары, косметику, детские товары, технику и электронику, товары для дома, продукты, цифровые товары и другое. Оформить заказ покупатели страны могут на сайте global.wildberries.ru, выдавать заказы будут в пунктах выдачи.

Первый пункт выдачи заказов открыт в Баку по адресу ул. Сабита Оруджева, 45B.

В настоящее время Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Узбекистане. 

Фото на обложке: Wildberries

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