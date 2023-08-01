Wildberries вышел на рынок Азербайджана

Wildberries расширил географию присутствия и запустил доставку в Азербайджан. Это восьмая страна присутствия компании.
Пользователи получат доступ к ассортименту товаров, который насчитывает 5 млн позиций, а представители местного бизнеса смогут начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки, говорится в сообщении компании.
Онлайн-площадка считает, что этот рынок «имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства, и в целом увеличения товарооборота России, Азербайджана и стран Центральной Азии».
Пользователи из Азербайджана могут заказать одежду и обувь, аксессуары, косметику, детские товары, технику и электронику, товары для дома, продукты, цифровые товары и другое. Оформить заказ покупатели страны могут на сайте global.wildberries.ru, выдавать заказы будут в пунктах выдачи.
Первый пункт выдачи заказов открыт в Баку по адресу ул. Сабита Оруджева, 45B.
В настоящее время Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Узбекистане.
Фото на обложке: Wildberries
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