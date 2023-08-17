Wildberries решил выйти на рынок Китая

Российский Wildberries запланировал выход на рынок Китая. Компания зарегистрировала свой бренд в стране во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг, узнали «Ведомости».
По словам экспертов, у платформы могут возникнуть сложности на новых рынках. Китай – один из родоначальников маркетплейсов, это высококонкурентный рынок, новому игроку на нем придется очень трудно, сказал глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований Сергей Санакоев.
За последние два года Wildberries зарегистрировал свой товарный знак еще и в Индии, Монголии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Афганистане и Северной Корее. Компания также подала аналогичные заявки в Сингапуре и Таиланде.
- В начале августа 2023 года Wildberries вышел на рынок Азербайджана. Это восьмая страна присутствия компании. Ассортимент товаров насчитывает 5 млн позиций.
- В настоящее время Wildberries работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Узбекистане.
Фото на обложке: Unsplash
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