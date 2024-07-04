Wildberries анонсировал запуск подписки «WB Клуб» со скидками для покупателей

Wildberries в августе откроет покупателям доступ к подписке «WB Клуб» — она позволит покупателям получать дополнительные скидки на товары и даст доступ к сервисам от маркетплейса и его партнеров.
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«Запуск подписки "WB Клуб" — часть стратегии Wildberries по развитию своей цифровой платформы и предоставлению сопутствующих сервисов для шопинга. Благодаря подписке покупки на Wildberries станут выгоднее и удобнее для пользователей, а продавцы получат новый инструмент для продвижения своих товаров», — говорится в сообщении торговой площадки.
Приобрести подписку можно будет с августа. Такая возможность будет появляться у пользователей постепенно. Сначала функционал подписки будет доступен на сайте, а затем и в приложении.
Что войдет в подписку «WB Клуб»:
- дополнительные скидки на товары до 20%;
- возможность поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут;
- приоритетная поддержка: обращения будут обрабатывать в первую очередь;
- значок «WB Клуба» напротив имени в «Отзывах» и «Вопросах»;
- доступ к предложениям внешних партнеров платформы.
Скидки для подписчиков «WB Клуба» будут суммироваться с другими скидками на Wildberries. Товары со скидками для «WB Клуба» разместят в специальном разделе.
Стоимость подписки на 1 месяц составит 199 рублей, на 6 месяцев — 1069 рублей, на 12 месяцев — 1899 рублей. Первый месяц — за один рубль.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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