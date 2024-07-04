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Wildberries анонсировал запуск подписки «WB Клуб» со скидками для покупателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Wildberries в августе откроет покупателям доступ к подписке «WB Клуб» — она позволит покупателям получать дополнительные скидки на товары и даст доступ к сервисам от маркетплейса и его партнеров.

Wildberries анонсировал запуск подписки «WB Клуб» со скидками для покупателей
  1. Новости
Автор: Анастасия Марьина

«Запуск подписки "WB Клуб" — часть стратегии Wildberries по развитию своей цифровой платформы и предоставлению сопутствующих сервисов для шопинга. Благодаря подписке покупки на Wildberries станут выгоднее и удобнее для пользователей, а продавцы получат новый инструмент для продвижения своих товаров», — говорится в сообщении торговой площадки.

Приобрести подписку можно будет с августа. Такая возможность будет появляться у пользователей постепенно. Сначала функционал подписки будет доступен на сайте, а затем и в приложении.

Что войдет в подписку «WB Клуб»:

  • дополнительные скидки на товары до 20%;
  • возможность поменять ПВЗ для получения товара в течение первых 30 минут;
  • приоритетная поддержка: обращения будут обрабатывать в первую очередь;
  • значок «WB Клуба» напротив имени в «Отзывах» и «Вопросах»;
  • доступ к предложениям внешних партнеров платформы.

Скидки для подписчиков «WB Клуба» будут суммироваться с другими скидками на Wildberries. Товары со скидками для «WB Клуба» разместят в специальном разделе.

Стоимость подписки на 1 месяц составит 199 рублей, на 6 месяцев — 1069 рублей, на 12 месяцев — 1899 рублей. Первый месяц — за один рубль. 

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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