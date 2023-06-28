Wildberries начал помогать с управлением партнерским пунктам выдачи с низким рейтингом

Цель — помочь предпринимателям, которые испытывают трудности в управлении своими ПВЗ, повысить уровень клиентского сервиса и собственные доходы.

Программа поддержки стартовала в июне 2023 года. Первые участники — тринадцать предпринимателей из различных регионов России и стран СНГ, партнерские пункты выдачи которых получили наименьший рейтинг от покупателей — ниже 0,25% от средних показателей по региону.

Продолжительность программы составляет один месяц. За группой закрепляется успешный владелец партнерских точек выдачи заказов Wildberries. В режиме реального времени в онлайн-чате наставник проводит консультации для предпринимателей по вопросам клиентского сервиса, оформления точек выдачи заказов, операционной деятельности, работе с программным обеспечением и другом.

Участникам программы также дают доступ к эксклюзивному образовательному контенту по работе с Wildberries. Также эксперты маркетплейса еженедельно организуют онлайн-встречи с участниками, где подводят итоги недели, обсуждают успехи, зоны развития и ставят цели на следующую неделю.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock