Wildberries начал помогать с управлением партнерским пунктам выдачи с низким рейтингом

Wildberries запустил бесплатную программу поддержки партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с низким рейтингом, сообщила площадка.
Цель — помочь предпринимателям, которые испытывают трудности в управлении своими ПВЗ, повысить уровень клиентского сервиса и собственные доходы.
Программа поддержки стартовала в июне 2023 года. Первые участники — тринадцать предпринимателей из различных регионов России и стран СНГ, партнерские пункты выдачи которых получили наименьший рейтинг от покупателей — ниже 0,25% от средних показателей по региону.
Продолжительность программы составляет один месяц. За группой закрепляется успешный владелец партнерских точек выдачи заказов Wildberries. В режиме реального времени в онлайн-чате наставник проводит консультации для предпринимателей по вопросам клиентского сервиса, оформления точек выдачи заказов, операционной деятельности, работе с программным обеспечением и другом.
Участникам программы также дают доступ к эксклюзивному образовательному контенту по работе с Wildberries. Также эксперты маркетплейса еженедельно организуют онлайн-встречи с участниками, где подводят итоги недели, обсуждают успехи, зоны развития и ставят цели на следующую неделю.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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