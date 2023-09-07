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Wildberries запустил бесплатную круглосуточную доставку в постаматы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Покупателям Wildberries из Москвы и Московской области стала доступна доставка в постаматы, расположенные в подъездах их жилых домов, говорится в сообщении онлайн-площадки.

Wildberries запустил бесплатную круглосуточную доставку в постаматы

Всего у маркетплейса 110 таких постаматов, партнер проекта — сеть «Московский постамат». Оформить заказ сейчас можно только через сайт Wildberries, в ближайшие недели функция появится в мобильных приложениях. 

Доставка бесплатная, ее срок будет зависеть от расположения логоцентра, откуда осуществляется отгрузка товара. При заказах с локальных складов большинство товаров доехжает к покупателям на следующий день.

После того, как курьер Wildberries доставит заказ, а пользователь получит push-уведомление с кодом доступа, забрать покупку можно будет в любое время суток.

Доставка в постамат работает для предоплаченных заказов из всех категорий — одежды, обуви, товаров для дома, техники и электроники, продуктов питания и другого. Есть ограничения по габаритам и весу — до 35х50х45 см и до 15 кг.

Для возврата заказа, если он понадобится, нужно будет отнести покупку в ближайший пункт выдачи заказов или вызвать курьера, сохранив штрихкод на упаковке.

В будущем географию работы постаматов в Московском регионе расширят, покупателям станут доступны до 10 тыс. таких точек выдачи.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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