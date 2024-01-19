Wildberries реконструирует поврежденный в пожаре склад в Шушарах

Wildberries объявил о намерении реконструировать поврежденных в пожаре склад в Шушарах, сообщили в пресс-службе. Маркетплейс нацелен полностью восстановить свою логистическую инфраструктуру в регионе.
В прошлую субботу, 13 января, в поселке Шушары под Петербургом начался пожар на складском помещении Wildberries. Пламя быстро распространилось и затронуло 70 тыс. кв. м. (около 11 футбольных полей). Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м
Инцидент стал одним из крупнейших для компании. По оценкам экспертов, ущерб от пожара может достигать 17 млрд рублей.
Реконструировать склад компания хочет, чтобы снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.
«В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций», — говорится в сообщении маркетплейса.
Ранее на этой неделе Wildberries сообщил, что только 53% покупателей получат возврат денежных средств за отмененные заказы со сгоревшего склада. Остальные 47% пользователей смогут заменить товары.
Накануне в московский офис компании приходили правоохранители. В пресс-службе Wildberries уточнили, что идет активная работа по установлению причин пожара, компания содействует правоохранительным органам.
Источники РБК рассказали ранее, что сгоревших склад не был застрахован.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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