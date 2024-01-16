Wildberries сообщил, сколько покупателей получат деньги за отмененные заказы со склада в Шушарах

Wildberries сообщил, что 53% покупателей получат возврат денежных средств за отмененные заказы со склада маркетплейса в Шушарах, где 13 января произошел пожар.
«Мы уже скрыли с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены на складе в Шушарах. Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что 47% покупателей получат свои заказы после замены товаров, 53% покупателей получат денежные средства.
11% заказов со склада в Шушарах уже были выданы или доставлены в пункты выдачи.
В субботу 13 января в поселке Шушары под Петербургом начался пожар на складском помещении Wildberries. Пламя быстро распространилось и затронуло 70 тыс. кв. м. (около 11 футбольных полей). Площадь самого склада — более 100 тыс. кв. м.
Маркетплейс пообещал компенсировать ущерб пострадавшим продавцам, а покупателям, чьи товары сгорели, — вернуть средства. СМИ сообщали, что по предварительной оценке, ущерб от пожара на складе Wildberries в Шушарах составил порядка 10 млрд рублей.
Фото на обложке: Dmitri Disterheft /
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