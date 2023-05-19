Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries запустил прямые продажи от предпринимателей Узбекистана

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Wildberries открыл первый логистический центр на территории Узбекистана, запустив прямые продажи от местных предпринимателей. Сортировочный центр начал работу в Ташкентской области, говорится в сообщении маркетплейса.

Wildberries запустил прямые продажи от предпринимателей Узбекистана

Площадь объекта составляет 1 тыс. 122 кв. м., предприниматели могут продавать свои товары на онлайн-площадке по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов).

Логистический центр также сортирует заказы, поступающие в страну, и затем транспортирует их в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Количество ПВЗ в Узбекистане в настоящее время составляет 57 точек.

Общее число зарегистрированных на Wildberries продавцов из Узбекистана сейчас составляет 196. В апреле 2023 года продажи продукции, произведенной в стране, выросли на 79% год к году, самыми популярными локальными товарами стали одежда и белье, товары для дома и продукты, посуда и инвентарь, а также спортивная одежда и одежда для малышей. 

Wildberries рассчитывает, что открытие логистического объекта позволит увеличить скорость доставки заказов для жителей страны.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  2. 2 Локализация — дело тонкое: что надо знать, запуская рекламу в Узбекистане
  3. 3 Восточное гостеприимство и спонтанность: как вести бизнес в Узбекистане
  4. 4 Зачем российским специалистам релоцироваться в Узбекистан и как найти работу
  5. 5 ФАС порекомендовала Wildberries отказаться от резкого изменения условий работы
E-Com Heroes
Все о выходе на зарубежный e-com
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

19 мая 2023

Грант на приобретение оборудования

19 мая 2023

H-CAMP Artificial Intelligence

19 мая 2023

Грант на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования

Все ВОЗМОЖНОСТИ