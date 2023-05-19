Wildberries запустил прямые продажи от предпринимателей Узбекистана

Wildberries открыл первый логистический центр на территории Узбекистана, запустив прямые продажи от местных предпринимателей. Сортировочный центр начал работу в Ташкентской области, говорится в сообщении маркетплейса.

Площадь объекта составляет 1 тыс. 122 кв. м., предприниматели могут продавать свои товары на онлайн-площадке по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов).

Логистический центр также сортирует заказы, поступающие в страну, и затем транспортирует их в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Количество ПВЗ в Узбекистане в настоящее время составляет 57 точек.

Общее число зарегистрированных на Wildberries продавцов из Узбекистана сейчас составляет 196. В апреле 2023 года продажи продукции, произведенной в стране, выросли на 79% год к году, самыми популярными локальными товарами стали одежда и белье, товары для дома и продукты, посуда и инвентарь, а также спортивная одежда и одежда для малышей.

Wildberries рассчитывает, что открытие логистического объекта позволит увеличить скорость доставки заказов для жителей страны.

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