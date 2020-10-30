Десять богатейших людей мира за день потеряли больше $14 млрд

Состояние десяти богатейших людей мира за 26 октября уменьшилось на $14,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам торгов в понедельник только двум миллиардерам из топ-10 в рейтинге BBI удалось увеличить свое состояние. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател на $2,88 млрд (находится на четвертой строчке рейтинга), а основатель Amazon Джефф Безос — на $263 млн (лидер рейтинга).

По данным журнала Forbes, который ссылается на свой счетчик Forbes Real-Time, совокупное состояние десяти миллиардеров за день уменьшилось больше чем на $17 млрд, а единственным бизнесменом из первой десятки, которому удалось сохранить свой капитал, стал основатель Amazon Джефф Безос. По данным издания, Маск потерял $66 млн.

В первую десятку мировых миллиардеров входят преимущественно американцы, только две позиции занимают граждане из других стран — владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Падение состояния миллиардеров объяснимо распродажами на американских фондовых рынках в понедельник. Индекс Dow Jones упал на 2,3% — это стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Индекс S&P 500 потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц, индекс Nasdaq снизился на 1,6%.

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