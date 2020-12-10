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«Стартап-академия СКОЛКОВО» проведет вебинар о бизнес-образовании

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11 декабря состоится вебинар «Стартап-академии СКОЛКОВО». Спикеры расскажут, когда и кому необходимо бизнес-образование, как оно помогает запустить стартап, что нужно сделать, чтобы получить грант, и многое другое. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

«Стартап-академия СКОЛКОВО» проведет вебинар о бизнес-образовании

Среди тем вебинара:

  • чем отличаются образовательная программа и акселератор;
  • можно ли научиться создавать «единорогов»;
  • почему российским основателям не хватает знаний и навыка работы в команде и другие.

Также выпускники «Стартап-академии СКОЛКОВО» поделятся результатами своего обучения и запуска бизнеса. В качестве спикеров выступят:

  • Дарья Люлькович, предприниматель, исполнительный продюсер программы;
  • Виктория Дубень, CEO и сооснователь компании Viewst, которая разрабатывает облачный конструктор рекламы;
  • Игорь Шленский, CEO и основатель MySwimEdge, создающей «умные» устройства для пловцов;
  • Мария Фролова, основатель и руководитель программ OpenMind, которые помогают подросткам развивать цифровые навыки.

В новом потоке «Стартап-академия СКОЛКОВО» объединила усилия с Британской высшей школой дизайна, техническими вузами и школой программирования. Поэтому у студентов есть возможность собрать команду из UX/UI-дизайнеров, продакт-менеджеров, маркетологов, разработчиков и других специалистов.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock

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