11 декабря состоится вебинар «Стартап-академии СКОЛКОВО». Спикеры расскажут, когда и кому необходимо бизнес-образование, как оно помогает запустить стартап, что нужно сделать, чтобы получить грант, и многое другое. Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

«Стартап-академия СКОЛКОВО» проведет вебинар о бизнес-образовании