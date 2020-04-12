Минкомсвязи обязало крупнейшие телеканалы и соцсети разработать версии сайтов без видео

Минкомсвязи обязало крупнейшие телеканалы, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» к маю создать специальные версии сайтов без «потокового видео». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ведомства.

Источник газеты пояснил, что телеканалы и соцсети должны создать и сообщить операторам IP-адреса сайтов без видео, на которые пользователь попадет при нулевом балансе (в остальных случаях будут доступны полные версии).

Если компании не сделают этого, то покинут перечень значимых ресурсов, доступ к которым не отключается при нулевом балансе. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пояснил изданию, что должны быть организованы текстовые версии сайтов телеканалов.

Всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома».

По данным ТМТ Consulting, на конец 2019 года эти операторы обслуживали 66% абонентов домашнего интернета; список участников эксперимента может пополниться.

Крупные каналы отказались комментировать приказ официально. Уведомлений от чиновников они не получали. В «Яндексе» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ ранее оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей, в них входили и расходы на «лайт-версии» сайтов.

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