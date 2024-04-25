Дубайский маркетплейс выходцев из «Яндекса» Wee закрыл инвестраунд на $12 млн

Дубайский маркетплейс Wee с быстрой доставкой непродовольственных товаров, основанный выходцами из российского e-commerce, привлек $12 млн инвестиций. Об этом сообщает Forbes.

Дубайский фонд SIG Investments предоставил $10 млн при оценке компании в $40 млн. Еще $2 млн в компанию вложили текущие акционеры.

SIG Investments получила 25% в капитале компании, остальные 75% — у текущих акционеров.

Wee был запущен в 2022 году основателем компании Logsis (доставка товаров из интернет-магазинов и розничных сетей) Олегом Дашкевичем, Сергеем Коликовым (отвечал за развитие складов и коммерции в AML, DTS, «Яндекс Доставке») и Анастасией Ким (в «Яндекс Маркете» отвечала за развитие сервиса «Яндекс Доставка»).

В 2023 году к команде основателей в качестве главы наблюдательного совета присоединился бывший коммерческий директор «Яндекс Маркета» и бывший председатель совета директоров «СберМегаМаркета» Евгений Щепелин.

Маркетплейс позволяет пользователям в Дубае заказывать товары с доставкой в течение часа, а также развозить их на следующий день по остальным Эмиратам. Сервис работает с продавцами по модели invite-only, то есть приглашает ограниченное количество продавцов на площадку.

Инвестиции пойдут на укрепление логистических возможностей и команды, а также на продвижение категории fashion. Также маркетплейс планирует строить экосистему и создать суперапп на базе своего приложения.

В компании не раскрывают количество пользователей, число заказов в день, средний чек и выручку, однако известно, что в следующем году Wee планирует оборот в $150 млн (выкупленные заказы).

Ранее Wее привлек $6,5 млн для расширения в ОАЭ. Из них $1 млн вложили сами основатели на старте проекта, в феврале 2022 года был закрыт раунд на $1,4 млн, весной 2023 года — на $4,1 млн. Инвесторами выступили компании из России и стран СНГ.

Фото на обложке: Сайт Wее