WeGoTrip привлек $900 тыс. от Joint Journey и Tripster

Тревел-маркетплейс по продаже билетов на аудио-экскурсии WeGoTrip привлек инвестиции в размере $900 тыс. от сервиса для путешественников Tripster Бориса Плотицы, фонда Joint Journey Сергея Дашкова и «единорога» из Кремниевой долины (название компании не раскрывается).
Об этом сооснователь тревел-стартапа WeGoTrip Александр Головатый сообщил журналу Forbes.
Порталом WeGoTrip, на котором представлено 600+ туров в 200 городах по всей планете, пользуется 5000+ туристов в месяц.
Аналитика показывает, что максимальную выручку приносят пользователи из США и ЕС. По словам Головатого, если динамика сохранится, то компания закроет год с выручкой более $800 тыс.
У истоков стартапа помимо Александра стоят его сокурсники по ИТМО Кирилл Чернаков и Станислав Петряков.
Появившаяся в 2019 году компания в 2020 поучаствовала в программе акселерации 500Georgia от 500 Startups и по результатам привлекла $15 тыс. от Bank of Georgia.
В 2021 году маркетплейс аудиоэкскурсий привлек еще $120 тыс. от частных бизнес-ангелов, среди которых также были владельцы туристических сервисов.
Тогда стартап оценили в $2,2 млн, но экскурсий и пользователей было вдвое меньше. Сегодняшней оценкой проекта Головатый с Forbes не поделился.
Фото на обложке: Meizhi Lang / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Jeep уволит 1200 сотрудников и приостановит деятельность одного из заводов
- 2 «Ростех» увеличил производство 3D-деталей для авиадвигателей на 179%
- 3 Объем спроса на франшизы в России увеличился на 12% за год
- 4 Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря
- 5 Продажи на маркетплейсах в ноябре выросли в 2,7 раза к году
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
13 декабря 2022
14 декабря 2022