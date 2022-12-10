WeGoTrip привлек $900 тыс. от Joint Journey и Tripster

Тревел-маркетплейс по продаже билетов на аудио-экскурсии WeGoTrip привлек инвестиции в размере $900 тыс. от сервиса для путешественников Tripster Бориса Плотицы, фонда Joint Journey Сергея Дашкова и «единорога» из Кремниевой долины (название компании не раскрывается).

Об этом сооснователь тревел-стартапа WeGoTrip Александр Головатый сообщил журналу Forbes.

Порталом WeGoTrip, на котором представлено 600+ туров в 200 городах по всей планете, пользуется 5000+ туристов в месяц.

Аналитика показывает, что максимальную выручку приносят пользователи из США и ЕС. По словам Головатого, если динамика сохранится, то компания закроет год с выручкой более $800 тыс.

У истоков стартапа помимо Александра стоят его сокурсники по ИТМО Кирилл Чернаков и Станислав Петряков.

Появившаяся в 2019 году компания в 2020 поучаствовала в программе акселерации 500Georgia от 500 Startups и по результатам привлекла $15 тыс. от Bank of Georgia.

В 2021 году маркетплейс аудиоэкскурсий привлек еще $120 тыс. от частных бизнес-ангелов, среди которых также были владельцы туристических сервисов.

Тогда стартап оценили в $2,2 млн, но экскурсий и пользователей было вдвое меньше. Сегодняшней оценкой проекта Головатый с Forbes не поделился.

Фото на обложке: Meizhi Lang / Unsplash