СМИ: WeWork продает офисы в Москве

Американская сеть коворкингов WeWork ищет покупателя на операционный бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании, двух потенциальных претендентов на ее активы и трех консультантов, работавших с разными сторонами переговоров.

По данным газеты, WeWork договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.

В других регионах страны коворкингов WeWork нет. При этом речи об уходе компании из России не идет, рассказал один из партнеров WeWork.

По его словам, сеть коворкингов хочет сохранить свой бренд в стране, а покупатель операционного бизнеса сможет использовать его по франшизе.

В столице WeWork арендует 26 тысяч кв. м. под пять коворкингов, четыре из которых уже работают. Это коворкинги на Бутырском Валу, улицах Фрунзе и Большая Якиманка, Ленинградском проспекте. Компания планирует открыть еще один коворкинг в отеле Marriott Imperial Plaza в районе Комсомольской площади.

Среди арендаторов WeWork в Москве — «Яндекс», X5 Retail Group и «Cитимобил». По информации издания, в прошлом году компания искала новые площади под коворкинги в Москве. Однако после отмены IPO головной структуры сети WeWork приостановил поиск.

В ноябре прошлого года компания говорила, что планирует создавать совместные предприятия, операционные партнерства и франшизы с локальными игроками в разных странах. Конкретные страны WeWork не уточнил.