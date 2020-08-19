СМИ: WeWork продает офисы в Москве
Американская сеть коворкингов WeWork ищет покупателя на операционный бизнес в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании, двух потенциальных претендентов на ее активы и трех консультантов, работавших с разными сторонами переговоров.
По данным газеты, WeWork договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
В других регионах страны коворкингов WeWork нет. При этом речи об уходе компании из России не идет, рассказал один из партнеров WeWork.
По его словам, сеть коворкингов хочет сохранить свой бренд в стране, а покупатель операционного бизнеса сможет использовать его по франшизе.
В столице WeWork арендует 26 тысяч кв. м. под пять коворкингов, четыре из которых уже работают. Это коворкинги на Бутырском Валу, улицах Фрунзе и Большая Якиманка, Ленинградском проспекте. Компания планирует открыть еще один коворкинг в отеле Marriott Imperial Plaza в районе Комсомольской площади.
Среди арендаторов WeWork в Москве — «Яндекс», X5 Retail Group и «Cитимобил». По информации издания, в прошлом году компания искала новые площади под коворкинги в Москве. Однако после отмены IPO головной структуры сети WeWork приостановил поиск.
В ноябре прошлого года компания говорила, что планирует создавать совместные предприятия, операционные партнерства и франшизы с локальными игроками в разных странах. Конкретные страны WeWork не уточнил.
Сеть офисов и коворкингов WeWork в 2010 году основал в Нью-Йорке Адам Нейман. На конец 2019 года под управлением компании находилось 800 офисов по всему миру. В начале прошлого года WeWork объявил о планах выйти на биржу и привлечь около $3 млрд от продажи акций и $6 млрд от банков.
На тот момент капитализация компании оценивалась в $47 млрд. Однако IPO сети не состоялось: компания не смогла объяснить инвесторам, как собирается выходить в прибыль. WeWork быстро рос и арендовывал все новые офисы.
В первом полугодии 2019 года убыток WeWork составил $905 млн при $1,54 млрд выручки.
Кроме того, обнаружился и конфликт интересов между компанией и ее основателем Адамом Нейманом: WeWork арендовал у него часть недвижимости.
Один из крупнейших акционеров компании — японский SoftBank — согласился предоставить ей $6,5 млрд и выкупить у сотрудников и инвесторов акции на $3 млрд. При этом в конце прошлого года WeWork объявил о сокращении части сотрудников и уходе с некоторых рынков, например Китая, Индии и части Латинской Америки. Адам Нейман осенью 2019 года покинул пост гендиректора компании.
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