Анастасия Марьина
Мессенджер WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений. Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Об этом сообщается в блоге компании.
WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщенийАнастасия Марьина
Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ.
«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет», — говорится в сообщении.
Изображение: блог WhatsApp
Новый режим станет доступен пользователям по всему миру в течение ноября.
Фото: Unsplash
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