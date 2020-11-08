Мессенджер WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений. Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Об этом сообщается в блоге компании.

Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ.

«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет», — говорится в сообщении.

Изображение: блог WhatsApp

Новый режим станет доступен пользователям по всему миру в течение ноября.

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