В WhatsApp* появятся каналы

WhatsApp* объявил о запуске каналов в мессенджере. Они разместятся в отдельной вкладке «Актуальное», которая будет отделена от чатов и сообществ. Нововведение станет доступно в ближайшие месяцы.

Администраторы смогут публиковать свой контент: текст, фото, изображения и видео, а также опросы и стикеры. Также они получат возможность блокировать пересылку сообщений и скриншоты и запрещать подписку тем или иным пользователям.

«Мы создаем каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и многом другом», — говорится в сообщении.

Попасть в нужный канал можно будет по приглашению или через поиск. Данные самих подписчиков (номера телефонов, фото профиля) скроют как от других пользователей, так и для администраторов каналов.

Кроме того, посты в каналах не будут храниться больше 30 дней.

На первом этапе не предусмотрено сквозное шифрование, но его могут внедрить в закрытые каналы с ограниченным числом подписчиков.

Также владельцы каналов смогут получать прибыль с помощью платежных сервисов.

Ранее мессенджер добавил возможность редактировать уже отправленное сообщение. Изменить текст можно в течение 15 минут.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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