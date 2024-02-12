Таганский суд Москвы оштрафовал WhatsApp*, Keybase и Wire Swiss на 500 тыс. рублей каждую

Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщила о четырех наложенных штрафах в отношении зарубежных компаний на одну и ту же сумму — 500 тыс. рублей — и по одной и той же статье — ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ. Участками N422 и №371 Таганского суда оштрафованы компании WhatsApp *, Keybase , Wire Swiss , Radical App и Status Research & Development .

Указанная статья «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет"» в ч. 1.1 предусматривает наказание в виде штрафа за отсутствие уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Уведомить же фирма обязана «о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет"».

Судя по сумме штрафа — 500 тыс. рублей для каждой компании — это уже повторное нарушение, поскольку за первичное сумма штрафа для юрлица не превышает 300 тыс.

Компания Status Research & Development — разработчик приложения Status: Crypto Wallet для Android, где пользователи могут обмениваться сообщениями. У ПО, которое комбинирует мессенджер, крипто-кошелёк и Web3-браузер, уже свыше 1 млн установок (IT-фирма работает с 2020 года).

Wire Swiss — компания-разработчик программного обеспечения, наиболее известная в мире по мессенджеру Wire.

Keybase — это каталог открытых криптоключей, но у разработчика тоже есть мессенджер, причем с повышенным уровнем шифрования сообщений (Keybase Chat), а также защищенная облачная система хранения файлов (KBFS) и Git репозитории.

Radical App — мессенджер нового поколения с рекомендациями: на основе интересов контактов и ленты друзей в соцсетях ПО предлагает список людей, которые находятся поблизости, со схожими увлечениями.

Наиболее известна в РФ компания WhatsApp* — разработчик одноименного мессенджера. Ранее она уже была оштрафована Таганским же судом (летом 2023 года) 3 млн рублей, но по другой статье — ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить запрещенную информацию). Годом ранее штраф был присужден за нарушение закона о «приземлении» (локализации данных пользователей на территории РФ) — 4 млн рублей.

Осенью 2023 года стало известно, что WhatsApp* опасается запускать новые каналы в России, поскольку это может грозить полной блокировкой.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и вследствие этого запрещенной.

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