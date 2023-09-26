WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за угрозы блокировки

Мессенджер WhatsApp не будет запускать каналы в России, узнали в The Moscow Times.

После того, как мессенджер с очередным обновлением решил внедрить каналы, в которых администраторы смогут публиковать текст, видео и изображения, в России начали говорить о возможной блокировке WhatsApp. О такой мере предупреждали как в Госдуме, так и в Совете Федерации.

Как сообщили изданию в компании Meta*, «продукт (WA Channels) не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время». Собеседник отметил, что в ближайшее время любой пользователь, кроме тех, что проживают на территории РФ, смогут создать свой канал.

В марте 2022 года российский суд признал американскую компанию Meta*, которой принадлежит WhatsApp, экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Но для WhatsApp было сделано исключение, его блокировать не стали.

По данным сервиса TextBack, мессенджер активно используется российским бизнесом. За первые пять месяцев 2023 года на переписки с клиентами было потрачено 55 млн рублей, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

*Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

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