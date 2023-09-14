В России могут заблокировать WhatsApp из-за появления в мессенджере каналов

Российские власти обсуждают возможную блокировку WhatsApp в связи с появлением в сервисе нового функционала. О том, что доступ к популярному мессенджеру могут ограничить, сообщили депутат Госдумы Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

WhatsApp в июне объявил, что с очередным обновлением в мессенджере появятся каналы. Администраторы смогут размещать в них свой контент, это текстовые публикации, фото и видео, а также опросы и стикеры.

В связи с новостями об обновлении депутат Горелкин сообщил накануне, что позиция по деятельности мессенджера может быть пересмотрена.

В четверг обеспокоенность новым функционалом популярного в России приложения выразил сенатор Бондарев. По его мнению, появление каналов в WhatsApp может поставить под угрозу информационную безопасность граждан.

«Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооруженных силах РФ, российской власти, истории нашей страны. Поэтому для проработки механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Telegram, в котором также есть каналы, Бондарев считает «дружественным информационному пространству РФ». Также в качестве альтернативы WhatsApp член Совфеда предлагает «Яндекс-Мессенджер».

В своем посте Бондарев сослался на опыт Китая, который заблокировал WhatsApp еще в 2017 году, и предложил в РФ тоже задуматься о полностью местном мессенджере.

В марте 2022 года российский суд признал американскую компанию Meta, которой принадлежит WhatsApp, экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Однако для WhatsApp было сделано исключение, его блокировать не стали.

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