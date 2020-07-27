Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Обновленная версия WhatsApp будет обладать рядом новых функций. Так, в ближайшее время мессенджер позволит использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»

Отмечается, что в интерфейсе приложения для Android появится новый раздел — «Привязанные устройства». К одному профилю можно будет привязать до четырех смартфонов или компьютеров. Все они будут доступны в учетной записи.

whatsapp linked devices

Кроме того, разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Ожидается, что поиск сообщения можно будет отфильтровать по его типу:

  • фотографии,
  • видео,
  • ссылки,
  • gif-файлы,
  • аудио,
  • документы. 

Обе функции в данный момент недоступны, так как находятся в разработке. Дата их появления не указывается.

В начале июля разработчики WhatsApp объявили о запуске крупного обновления, которое добавит пять новых функций. В приложении будут доступны QR-коды для внесения новых контактов, анимированные стикеры, темный режим и обновленные групповые видеозвонки.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма