WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»

Обновленная версия WhatsApp будет обладать рядом новых функций. Так, в ближайшее время мессенджер позволит использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

Отмечается, что в интерфейсе приложения для Android появится новый раздел — «Привязанные устройства». К одному профилю можно будет привязать до четырех смартфонов или компьютеров. Все они будут доступны в учетной записи.

Кроме того, разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Ожидается, что поиск сообщения можно будет отфильтровать по его типу:

фотографии,

видео,

ссылки,

gif-файлы,

аудио,

документы.

Обе функции в данный момент недоступны, так как находятся в разработке. Дата их появления не указывается.

В начале июля разработчики WhatsApp объявили о запуске крупного обновления, которое добавит пять новых функций. В приложении будут доступны QR-коды для внесения новых контактов, анимированные стикеры, темный режим и обновленные групповые видеозвонки.

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