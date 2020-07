WhatsApp представил новые функции

Разработчики представили пять функций. Среди них темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Также появятся наборы анимированных стикеров, которые должны сделать общение «более веселым и выразительным».

С помощью QR-кодов станет удобнее добавлять новые контакты. Больше не придется вводить номер телефона вручную. Функция статуса теперь будет доступна и владельцам мобильных телефонов на базе KaiOS.

Обновились видеозвонки. Разработчики WhatsApp увеличили возможное количество участников в групповых видеозвонках до восьми. Кроме того, теперь можно будет развернуть видео одного из собеседников на весь экран.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS - and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ