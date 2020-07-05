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WhatsApp представил новые функции

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова
Мессенджер WhatsApp объявил о запуске новых функций. Они будут доступны в новейших версиях приложения в течение следующих нескольких недель, рассказали в компании.
WhatsApp представил новые функции

Разработчики представили пять функций. Среди них темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров. Также появятся наборы анимированных стикеров, которые должны сделать общение «более веселым и выразительным».

С помощью QR-кодов станет удобнее добавлять новые контакты. Больше не придется вводить номер телефона вручную. Функция статуса теперь будет доступна и владельцам мобильных телефонов на базе KaiOS.

Обновились видеозвонки. Разработчики WhatsApp увеличили возможное количество участников в групповых видеозвонках до восьми. Кроме того, теперь можно будет развернуть видео одного из собеседников на весь экран.

«Мы продолжаем совершенствовать дизайн нашего продукта, чтобы WhatsApp оставался самым удобным способом связи, где бы вы ни находились», — говорится на сайте приложения.
Фото: Antonio Salaverry / Shutterstock

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