Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat миллионными штрафами

Мировой суд Таганского района столицы зарегистрировал протоколы по статье 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором предусмотренных законом РФ обязанностей при сборе персональных данных) в отношении WhatsApp, Spotify и Snapchat.
Рассмотрение протоколов назначено на 28 июля, сообщает «Интерфакс».
За первичный или повторный отказ локализовать данные россиян компаниям грозят миллионные штрафы:
- Spotify и Snapchat — до 6 млн рублей,
- WhatssApp — до 18 млн рублей за повторное неисполнение требований.
Многие зарубежные компании ранее привели системы хранения данных пользователей в соответствие с законодательством РФ (то есть локализовали свои хранилища в России). Среди них — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, LG и другие (порядка 600 фирм).
Но есть и компании, которые уже пострадали из-за отказа локализовать данные. Еще в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn. Суд заочно штрафовал также Google и Likee.
Только в июне на 1 млн рублей была оштрафована служба доставки UPS, а Twitch, Pinterest и Airbnb — на 2 млн рублей.
Фото на обложке: Rachit Tank / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Поколение Z назвало самую популярную соцсеть 2018 года
- 2 20 величайших инноваций 2016 года
- 3 Как компании-миллиардеры выглядели на старте?
- 4 Ищете новые каналы продвижения? Обратите внимание на аудиорекламу в стриминговых сервисах
- 5 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022