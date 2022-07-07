Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat миллионными штрафами

Мировой суд Таганского района столицы зарегистрировал протоколы по статье 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором предусмотренных законом РФ обязанностей при сборе персональных данных) в отношении WhatsApp, Spotify и Snapchat.

Рассмотрение протоколов назначено на 28 июля, сообщает «Интерфакс».

За первичный или повторный отказ локализовать данные россиян компаниям грозят миллионные штрафы:

Spotify и Snapchat — до 6 млн рублей,

WhatssApp — до 18 млн рублей за повторное неисполнение требований.

Многие зарубежные компании ранее привели системы хранения данных пользователей в соответствие с законодательством РФ (то есть локализовали свои хранилища в России). Среди них — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, LG и другие (порядка 600 фирм).

Но есть и компании, которые уже пострадали из-за отказа локализовать данные. Еще в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn. Суд заочно штрафовал также Google и Likee.

Только в июне на 1 млн рублей была оштрафована служба доставки UPS, а Twitch, Pinterest и Airbnb — на 2 млн рублей.

Фото на обложке: Rachit Tank / Unsplash