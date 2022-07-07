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Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat миллионными штрафами

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Мировой суд Таганского района столицы зарегистрировал протоколы по статье 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором предусмотренных законом РФ обязанностей при сборе персональных данных) в отношении WhatsApp, Spotify и Snapchat.

Суд пригрозил WhatsApp, Spotify и Snapchat миллионными штрафами

Рассмотрение протоколов назначено на 28 июля, сообщает «Интерфакс».

За первичный или повторный отказ локализовать данные россиян компаниям грозят миллионные штрафы:

  • Spotify и Snapchat — до 6 млн рублей,
  • WhatssApp — до 18 млн рублей за повторное неисполнение требований.

Многие зарубежные компании ранее привели системы хранения данных пользователей в соответствие с законодательством РФ (то есть локализовали свои хранилища в России). Среди них — Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, LG и другие (порядка 600 фирм).

Но есть и компании, которые уже пострадали из-за отказа локализовать данные. Еще в 2016 году была заблокирована соцсеть LinkedIn. Суд заочно штрафовал также Google и Likee.

Только в июне на 1 млн рублей была оштрафована служба доставки UPS, а Twitch, Pinterest и Airbnb — на 2 млн рублей.

Фото на обложке: Rachit Tank / Unsplash

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