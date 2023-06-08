Сервис премиального такси Wheely начал предлагать услуги личного помощника

Сервис премиального такси Wheely объявил о ребрендинге и новой концепции, в приложении появилась услуга для клиентов, которым требуется личный помощник. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.
Wheely был основал сыном бывшего главы Пермского края Олега Чиркунова Антоном в 2012 году.
Спустя 10 лет работы сервис обновил логотип и фирменный стиль, они были разработаны совместно с лондонским агентством Commission. В компании отмечают, что ребрендинг связан с поворотным моментом в работе сервиса.
Изменения связаны с планами Wheely развиваться «за рамками транспортных услуг». В приложении теперь есть специальный сервис Concierge, он обеспечит услуги личного помощника. Например, с помощью этой опции можно отправить букет близким, организовать сюрприз или заехать за важной покупкой.
Wheely планирует осваивать новые рынки, а ребрендинг стал частью этой масштабной инициативы.
В 2019 году Wheely перенесла штаб-квартиру из Москвы в Лондон, а летом 2022 года объявила о прекращении работы офисов в Екатеринбурге и Перми. Также летом РКН вносил сайт Wheely в реестр запрещенной информации за сведения о работе компании без аккредитованных в РФ филиалов.
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