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Сервис премиального такси Wheely начал предлагать услуги личного помощника

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис премиального такси Wheely объявил о ребрендинге и новой концепции, в приложении появилась услуга для клиентов, которым требуется личный помощник. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.

Сервис премиального такси Wheely начал предлагать услуги личного помощника

Wheely был основал сыном бывшего главы Пермского края Олега Чиркунова Антоном в 2012 году.

Спустя 10 лет работы сервис обновил логотип и фирменный стиль, они были разработаны совместно с лондонским агентством Commission. В компании отмечают, что ребрендинг связан с поворотным моментом в работе сервиса.

Изменения связаны с планами Wheely развиваться «за рамками транспортных услуг». В приложении теперь есть специальный сервис Concierge, он обеспечит услуги личного помощника. Например, с помощью этой опции можно отправить букет близким, организовать сюрприз или заехать за важной покупкой. 

Wheely планирует осваивать новые рынки, а ребрендинг стал частью этой масштабной инициативы.

В 2019 году Wheely перенесла штаб-квартиру из Москвы в Лондон, а летом 2022 года объявила о прекращении работы офисов в Екатеринбурге и Перми. Также летом РКН вносил сайт Wheely в реестр запрещенной информации за сведения о работе компании без аккредитованных в РФ филиалов.

Фото на обложке: wheely.com

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