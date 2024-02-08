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Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely заработал в Дубае для всех клиентов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely, основанный российским предпринимателем Антоном Чиркуновым, заработал в Дубае для всех клиентов. Об этом Чиркунов рассказал CNBC. Ранее вызов машины в этой локаии был доступен только участникам членской программы.

Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely заработал в Дубае для всех клиентов

Сообщается, что в Дубае Wheely начнет предлагать пользователям поездки на BMW 5 и Mercedes-Benz V, а участники программы Wheely Membership могут вызвать Mercedes Benz S.

В дальнейшем компания намерена добавить в автопарк электромобили BMW i5. По данным CNBC, они дешевле, чем другие электромодели сегмента SUV — например, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model X. Стоимость Mercedes EQE EV 2024 года начинается с $79,65 тыс., а BMW серии i5 2024 года — с $66,8 тыс.

По словам Чиркунова, Wheely собиралась выйти на рынок Дубая еще в 2021 году, однако этим планам помешала пандемия Covid-19: тогда поток заказов сократился на 99%.

Предприниматель также отметил, что Дубай является центром притяжения для «богатых предпринимателей, эмигрирующих из Европы, а также молодых цифровых "кочевников"».

На сайте самой компании также сообщается, что в Дубае компания планирует создать более 1 тыс. рабочих мест.

Wheely — премиальный сервис для вызова личного водителя через приложение. Антон Чиркунов запустил компанию в 2010 году, штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис также представлен в Париже, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За все время работы проект привлек $43 млн инвестиций. 

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Фото на обложке: Wheely

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