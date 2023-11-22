Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов за девять месяцев года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Акционеры Whoosh утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 10,3 рубля на акцию, говорится в материалах кикшерингового сервиса.

Акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов за девять месяцев года

4 декабря установлено датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. В ходе торгов 22 ноября акции компании дорожали на 1,09%, до 231,2 рублей за штуку.

Ранее совет директоров «ВУШ холдинга» рекомендовал именно такие дивиденды. Осенью 2022 года компания выплатила дивиденды в 1 млрд рублей.

В середине ноября компания объявила о запуске долгосрочной программы мотивации своих сотрудников, в рамках которой реализует обратный выкуп акций.

Фото на обложке: Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Золотодобывающая «Южуралзолото» привлекла 7 млрд рублей в ходе IPO
  2. 2 Продажи новогодних туров внутри страны могут вырасти на 40–50% год к году
  3. 3 Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
  4. 4 Оператор российской сети бензоколонок привлек в ходе IPO на Мосбирже 13,5 млрд рублей
  5. 5 Покупку иностранных ценных бумаг с ИИС могут запретить по предложению Минфина
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

23 ноября 2023

Урбатон

24 ноября 2023

Акселератор РСХБ

24 ноября 2023

Хакатон по кибериммунной разработке 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ