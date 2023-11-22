Акционеры Whoosh одобрили выплату дивидендов за девять месяцев года

Акционеры Whoosh утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 10,3 рубля на акцию, говорится в материалах кикшерингового сервиса.
4 декабря установлено датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. В ходе торгов 22 ноября акции компании дорожали на 1,09%, до 231,2 рублей за штуку.
Ранее совет директоров «ВУШ холдинга» рекомендовал именно такие дивиденды. Осенью 2022 года компания выплатила дивиденды в 1 млрд рублей.
В середине ноября компания объявила о запуске долгосрочной программы мотивации своих сотрудников, в рамках которой реализует обратный выкуп акций.
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