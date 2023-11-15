Совет директоров Whoosh утвердил программу байбэк

Кикшеринг Whoosh объявил о запуске долгосрочной программы мотивации своих сотрудников и начинает реализацию программы обратного выкупа акций. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Компания утвердила параметры первого этапа проекта выкупа собственных акций для формирования опционного пула. Совет директоров одобрил выкуп до 1,5 млн акций, это порядка 1,35% от их общего числа.

Выкуп будет производиться спустя год после утверждения байбэка. Срок действия программы — с даты утверждения по 30 июня 2027 года включительно.

Максимальное число акций, которые планируется приобрести в опционный пул, не более 4,5 млн штук (примерно 4% в уставном капитале).

Условия, по которым был одобрен байбэк:

Объем сделок в течение одного дня не должен превышать 10% от средних ежедневных показателей. Его рассчитывают за 20 дней до начала сделок в рамках организованных торгов;

Сделки должны осуществляться на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;

Сделки по выкупу акций не могут открывать организованные торги. Также их нельзя совершать в течение 10 минут до окончания торгов.

«Долгосрочная программа мотивации менеджеров — стратегически важное решение для Whoosh. Она укрепит связь между целями сотрудников и целями компании», — приводит пресс-служба слова CEO Whoosh Дмитрия Чуйко.

Рынок России стран СНГ далек от насыщения, поясняет Чуйко. По его словам, в компании отмечают растущий объем акций в свободном обращении, который образовался после частичного выхода из капитала некоторых инвесторов ранней стадии.

Компания Whoosh стала единственной, кто провел в России IPO в кризисный 2022 год. В ходе размещения сервис смог привлечь 2,1 млрд рублей, которые направил на расширение парка электросамокатов на 55%.

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