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Совет директоров Whoosh утвердил программу байбэк

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Кикшеринг Whoosh объявил о запуске долгосрочной программы мотивации своих сотрудников и начинает реализацию программы обратного выкупа акций. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Совет директоров Whoosh утвердил программу байбэк

Компания утвердила параметры первого этапа проекта выкупа собственных акций для формирования опционного пула. Совет директоров одобрил выкуп до 1,5 млн акций, это порядка 1,35% от их общего числа.

Выкуп будет производиться спустя год после утверждения байбэка. Срок действия программы — с даты утверждения по 30 июня 2027 года включительно.

Максимальное число акций, которые планируется приобрести в опционный пул, не более 4,5 млн штук (примерно 4% в уставном капитале).

Условия, по которым был одобрен байбэк:

  • Объем сделок в течение одного дня не должен превышать 10% от средних ежедневных показателей. Его рассчитывают за 20 дней до начала сделок в рамках организованных торгов;
  • Сделки должны осуществляться на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
  • Сделки по выкупу акций не могут открывать организованные торги. Также их нельзя совершать в течение 10 минут до окончания торгов.

«Долгосрочная программа мотивации менеджеров — стратегически важное решение для Whoosh. Она укрепит связь между целями сотрудников и целями компании», — приводит пресс-служба слова CEO Whoosh Дмитрия Чуйко.

Рынок России стран СНГ далек от насыщения, поясняет Чуйко. По его словам, в компании отмечают растущий объем акций в свободном обращении, который образовался после частичного выхода из капитала некоторых инвесторов ранней стадии.

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Компания Whoosh стала единственной, кто провел в России IPO в кризисный 2022 год. В ходе размещения сервис смог привлечь 2,1 млрд рублей, которые направил на расширение парка электросамокатов на 55%.

Фото на обложке: Unsplash

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