Совет директоров Whoosh утвердил программу байбэк

Кикшеринг Whoosh объявил о запуске долгосрочной программы мотивации своих сотрудников и начинает реализацию программы обратного выкупа акций. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
Компания утвердила параметры первого этапа проекта выкупа собственных акций для формирования опционного пула. Совет директоров одобрил выкуп до 1,5 млн акций, это порядка 1,35% от их общего числа.
Выкуп будет производиться спустя год после утверждения байбэка. Срок действия программы — с даты утверждения по 30 июня 2027 года включительно.
Максимальное число акций, которые планируется приобрести в опционный пул, не более 4,5 млн штук (примерно 4% в уставном капитале).
Условия, по которым был одобрен байбэк:
- Объем сделок в течение одного дня не должен превышать 10% от средних ежедневных показателей. Его рассчитывают за 20 дней до начала сделок в рамках организованных торгов;
- Сделки должны осуществляться на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
- Сделки по выкупу акций не могут открывать организованные торги. Также их нельзя совершать в течение 10 минут до окончания торгов.
«Долгосрочная программа мотивации менеджеров — стратегически важное решение для Whoosh. Она укрепит связь между целями сотрудников и целями компании», — приводит пресс-служба слова CEO Whoosh Дмитрия Чуйко.
Рынок России стран СНГ далек от насыщения, поясняет Чуйко. По его словам, в компании отмечают растущий объем акций в свободном обращении, который образовался после частичного выхода из капитала некоторых инвесторов ранней стадии.
Компания Whoosh стала единственной, кто провел в России IPO в кризисный 2022 год. В ходе размещения сервис смог привлечь 2,1 млрд рублей, которые направил на расширение парка электросамокатов на 55%.
Фото на обложке: Unsplash
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