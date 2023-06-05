Whoosh запустил интернет-магазин с одеждой и самокатами

Компания Whoosh запустила собственный интернет-магазин. Уже сейчас там представлены самокаты и капсульная коллекция одежды. В течение лета коллекция пополнится аксессуарами. В продажу поступят рюкзаки, поясные сумки, очки, термобутылки, шлемы и бейсболки.

Юрлицо торгового направления ООО «ВУШ ТРЭЙД» входит в группу компаний Whoosh.

Коллекцию одежды составляют как женские модели, так и мужские. Вещи создавались специально для компании Whoosh.

Кроме вещей в магазине можно купить самокаты и электросамокаты. Есть позиции для детей и подростков.

Покупателям предложили доступные современные устройства для взрослых — Ninebot F30, для детей от 6 лет — Ninebot A6 (позволяет развить скорость до 10 км/ч).

Детские модели также представлены в виде простых двухколесных и трехколесных самокатов для пользователей от 2 до 10 лет.

«Мы знаем все про самокаты и понимаем стиль жизни и привычки пользователей микромобильного транспорта. Нам кажется логичным предложить покупателям не только коллекцию одежды и аксессуаров, но и современные модели частных самокатов», — говорит Дмитрий Чуйко, основатель и CEO Whoosh.

Запуск магазина — старт развития бизнес-экосистемы Whoosh. Это новое направление деятельности в рамках слогана компании «Whoosh для большего», отмечают в пресс-службе сервиса.

Новый слоган появился после рестайлинга сервиса, в рамках которого компания обновила логотип и айдентику, изменила цветовую гамму и шрифт.

Фото на обложке: Whoosh