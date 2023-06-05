Whoosh запустил интернет-магазин с одеждой и самокатами

Компания Whoosh запустила собственный интернет-магазин. Уже сейчас там представлены самокаты и капсульная коллекция одежды. В течение лета коллекция пополнится аксессуарами. В продажу поступят рюкзаки, поясные сумки, очки, термобутылки, шлемы и бейсболки.
Юрлицо торгового направления ООО «ВУШ ТРЭЙД» входит в группу компаний Whoosh.
Коллекцию одежды составляют как женские модели, так и мужские. Вещи создавались специально для компании Whoosh.
Кроме вещей в магазине можно купить самокаты и электросамокаты. Есть позиции для детей и подростков.
Покупателям предложили доступные современные устройства для взрослых — Ninebot F30, для детей от 6 лет — Ninebot A6 (позволяет развить скорость до 10 км/ч).
Детские модели также представлены в виде простых двухколесных и трехколесных самокатов для пользователей от 2 до 10 лет.
«Мы знаем все про самокаты и понимаем стиль жизни и привычки пользователей микромобильного транспорта. Нам кажется логичным предложить покупателям не только коллекцию одежды и аксессуаров, но и современные модели частных самокатов», — говорит Дмитрий Чуйко, основатель и CEO Whoosh.
Запуск магазина — старт развития бизнес-экосистемы Whoosh. Это новое направление деятельности в рамках слогана компании «Whoosh для большего», отмечают в пресс-службе сервиса.
Новый слоган появился после рестайлинга сервиса, в рамках которого компания обновила логотип и айдентику, изменила цветовую гамму и шрифт.
Фото на обложке: Whoosh
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