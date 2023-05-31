Whoosh проведет первый за пять лет работы рестайлинг

Сервис кикрешеринга Whoosh проводит рестайлинг. Компания меняет айдентику, обновляет логотип, цветовую гамму, шрифт и фото. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Обновленный фирменный стиль создавался в коллаборации с бренд-бюро Shuka. Теперь лейт-элементом стиля сервиса становится непрозрачная желтая полоса, которая заменила три красные линии.

Хотя цветовая палитра сохранила преемственность, контраст стал ниже, а сочетание цветов — мягче. Теперь у бренда новый слоган — «Whoosh для большего». В основу визуального языка лег динамичный образ движущейся платформы.

Изменились и интерфейс и функционал приложения. Теперь в карточке самоката отображены основные характеристики: стоимость поездки сразу считается с учетом промокодов, а управление подписками становится более интуитивным.

Обновленный функционал

Регистрацию и аутентификацию объединили в единое окно.

и аутентификацию объединили в единое окно. Карточка самоката. У пользователя появилось больше точек взаимодействия с ключевым функционалом: управление способом оплаты, информация о промокоде, быстрый доступ к службе поддержки через баннер «Возникли проблемы», а также онбординг "Как ехать?".

У пользователя появилось больше точек взаимодействия с ключевым функционалом: управление способом оплаты, информация о промокоде, быстрый доступ к службе поддержки через баннер «Возникли проблемы», а также онбординг "Как ехать?". Старт поездки. Управление бронированием теперь стало доступным прямо с карточки устройства.

Управление бронированием теперь стало доступным прямо с карточки устройства. Карточка поездки. Появилась удобная детализация со всей информацией по поездке, включая тарифы и страховку.

Появилась удобная детализация со всей информацией по поездке, включая тарифы и страховку. Подписки. Приобретенные подписки и предложения разведены в два раздела. Теперь пользователь видит всю информацию по своим текущим подпискам.

Рестайлинг стал началом процесса обновления сервиса, в следующем году планируется изменить дизайн самих самокатов и велосипедов.

Бизнес Whoosh активно развивался в последнее время, несмотря на начавшийся в минувшем году кризис. В декабре компания провела первое и единственное за 2022 год IPO в РФ. Сервис смог привлечь 2,1 млрд рублей.

Полученные средства Whoosh вложил увеличение парка электросамокатов на 55%. Весной кикшеринг начал тестировать самокаты с модулем компьютерного зрения.

Фото на обложке: Пресс-служба Whoosh