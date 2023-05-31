Whoosh проведет первый за пять лет работы рестайлинг

Сервис кикрешеринга Whoosh проводит рестайлинг. Компания меняет айдентику, обновляет логотип, цветовую гамму, шрифт и фото. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Обновленный фирменный стиль создавался в коллаборации с бренд-бюро Shuka. Теперь лейт-элементом стиля сервиса становится непрозрачная желтая полоса, которая заменила три красные линии.
Хотя цветовая палитра сохранила преемственность, контраст стал ниже, а сочетание цветов — мягче. Теперь у бренда новый слоган — «Whoosh для большего». В основу визуального языка лег динамичный образ движущейся платформы.
Изменились и интерфейс и функционал приложения. Теперь в карточке самоката отображены основные характеристики: стоимость поездки сразу считается с учетом промокодов, а управление подписками становится более интуитивным.
Обновленный функционал
- Регистрацию и аутентификацию объединили в единое окно.
- Карточка самоката. У пользователя появилось больше точек взаимодействия с ключевым функционалом: управление способом оплаты, информация о промокоде, быстрый доступ к службе поддержки через баннер «Возникли проблемы», а также онбординг "Как ехать?".
- Старт поездки. Управление бронированием теперь стало доступным прямо с карточки устройства.
- Карточка поездки. Появилась удобная детализация со всей информацией по поездке, включая тарифы и страховку.
- Подписки. Приобретенные подписки и предложения разведены в два раздела. Теперь пользователь видит всю информацию по своим текущим подпискам.
Рестайлинг стал началом процесса обновления сервиса, в следующем году планируется изменить дизайн самих самокатов и велосипедов.
Бизнес Whoosh активно развивался в последнее время, несмотря на начавшийся в минувшем году кризис. В декабре компания провела первое и единственное за 2022 год IPO в РФ. Сервис смог привлечь 2,1 млрд рублей.
Полученные средства Whoosh вложил увеличение парка электросамокатов на 55%. Весной кикшеринг начал тестировать самокаты с модулем компьютерного зрения.
Фото на обложке: Пресс-служба Whoosh
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 2 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
- 3 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
- 4 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек
- 5 Мы не перестанем делиться: почему рост шеринг-экономики не остановится и как бизнесу это использовать
ВОЗМОЖНОСТИ
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023