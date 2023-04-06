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Whoosh начал тестировать самокаты с модулем компьютерного зрения

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Кикшеринг-сервис Whoosh запустил пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями. В парк добавили устройства с дашбордом и модулем компьютерного зрения, сообщил RB.RU представитель компании.

Whoosh начал тестировать самокаты с модулем компьютерного зрения

Компания протестирует технологии на самокатах китайской компании Ninebot. Устройства оснастят дашбордом — новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. 

Фото: Whoosh

Тестирование начнется в Москве в 2023 году. Whoosh запустит до 200 самокатов в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и проанализировать различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.

Фото: Whoosh

По результатам пилота компания планирует внедрить лучшие наработки в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh собирается представить в 2024–2025 гг. 

Сервис аренды электросамокатов Whoosh в декабре 2022 года провел IPO и привлек 2,1 млрд рублей, которые запланировал потратить на рост парка и запуск собственной модели электросамоката с отечественными комплектующими.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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