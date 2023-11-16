Whoosh показал, как самокаты с модулем компьютерного зрения ведут себя на дорогах

Кикшеринг Whoosh поделился результатами тестов самокатов с модулем компьютерного зрения и крупным дашбордом. По итогам опроса, свыше 65% пользователей будут отдавать предпочтение устройству с крупным дашбордом, поскольку они удобнее.
Летом компания запустила пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями. Модули компьютерного зрения и усовершенствованные дашборды устанавливали на самокаты последней модели. Этот пилот — часть проекта создания самоката разработки и сборки Whoosh, уточняют в компании.
Модуль считывает и анализирует данные вокруг устройства, а более крупный экран облегчает эксплуатацию. Технологии внедрили в несколько сотен самокатов в Москве и Московской области и за время пилота ими успели воспользоваться 7,5 тыс. человек.
Как показал опрос, больше 65% оценили новый дашборд и будут по возможности выбирать устройства такой комплектации.
Результаты тестирования
- Устройства распознавали людей и считывали разновидности дорожной разметки. Также сервис исследовал реакцию арендаторов на препятствия и обстановку вокруг самоката;
- Благодаря распознаванию дорожного покрытия проще определить зоны, проезд по которым запрещен. Так, самокат сможет различать тротуар, проезжую часть и переход, а сервис — ограничивать движение там, где по ПДД оно запрещено;
- Компьютерное зрение позволяет регулировать скорость движения в соответствии с окружающей ситуацией. Сейчас Whoosh использует «медленные зоны», в которых скорость снижается автоматически.
Тестирование позволило также определить аспекты, которые еще нуждаются в усовершенствовании. По словам CEO Whoosh Дмитрия Чуйко, предстоит усилить прочность конструкции для крепления телефона.
Ранее в сентябре Whoosh совместно с биотех-лабораторией Neiry провел эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Скорость устройства удалось проконтролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга.
Это стало возможно благодаря нейроинтерфейсу Neiry. Разработка анализирует показатели ЭЭГ головного мозга.
Фото на обложке: phaustov /
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