Whoosh научил свои самокаты определять езду вдвоем

Кикшеринг Whoosh начал использовать в Санкт-Петербурге технологию на основе искусственного интеллекта, которая определяет, если пользователь едет на самокате не один. Для оценки числа людей система анализирует более 50 параметров данных и использует алгоритм Machine Learning, говорится в сообщении компании.

Ранее сервис тестировал определение поездок вдвоем и теперь распространил его на все самокаты в Петербурге. Как отмечают в Whoosh, город станет центром инноваций, новинок и технологических разработок сервиса.

Технология «Антитандем» является полностью отечественной разработкой. Система выявляет число людей на одном устройстве, независимо от веса и роста пользователей. Разработка позволяет определить, если человек перемещается с тяжелым рюкзаком или вместе с пользователем едет ребенок.

В будущем Whoosh будет плавно снижать скорость движения, если поездка осуществляется с нарушениями. Таким образом, ездить вдвоем на одном самокате станет неудобно.

Также планируется ввести систему штрафов, но ее будут использовать только после повторного нарушения.

В компании отмечают, что значительная дола падений связана именно с передвижением на самокате вдвоем. Участники таких инцидентов в качестве причины чаще всего указывают потерю управления.

Летом 2023 года сервис аренды электросамокатов и велосипедов «Юрент» провел провокационную рекламную кампанию против езды на самокате вдвоем. Компания разместила в Москве плакаты, в которых называла таких пользователей «петушками», а подобное использование устройств — «петушерингом».

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