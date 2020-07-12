«Клиенты “Рокетбанка” оказались не тем целевым сегментом»: глава Qiwi рассказал, почему закрыли проект

Глава Qiwi Борис Ким рассказал о причинах, по которым компании пришлось принять решение о сворачивании проекта «Рокетбанк». По его словам, клиенты банка оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой «Совесть». Об этом сообщает ТАСС.

Ким пояснил, что для покупки «Рокетбанка» у компании было несколько причин. Во-первых, в экосистеме Qiwi не хватало дебетовой карты. Во-вторых, для уже существующего проекта карт рассрочки «Совесть» требовалось фондирование. В-третьих, Qiwi нравилась команда «Рокетбанка».

«Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование “Рокетбанка” для проекта “Совесть”, потому что она [“Совесть”] менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать “Рокетбанк”, — пояснил Ким.

Он добавил, что разные люди брали кредит «Совести» и пользовались услугами «Рокетбанка». Кроме того, банк не удалось интегрировать в Qiwi-кошелек.

«Пользователи “Рокетбанка” заточены на классическую кредитную карту со всеми ее преимуществами», — отметил Ким.

Совет директоров принял решение свернуть «Рокетбанк» еще в 2019 году. Проект искал покупателя в течение прошлого года, но не нашел, заявили в компании. В марте Qiwi объявила, что больше не будет привлекать новых клиентов в проект и повысит тарифы на обслуживание карт.

Qiwi и «Тинькофф» предложили клиентам «Рокетбанка» перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов, накопленных в программе лояльности. По данным «Тинькофф банка», более 50 тысяч клиентов «Рокетбанка» уже перешли к ним.

В июне Qiwi объявила о продаже «Совкомбанку» проекта «Совесть».

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