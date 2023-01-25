В России будут производить роутеры Wi-Fi 6

В 2023-2024 годах в России планируют начать производить роутеры Wi-Fi 6. За проект отвечает Минцифры. Об этом сообщается в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО).
К концу 2024 года должны организовать производство, наладить снабжение комплектующими и сбыт готовых девайсов. Заказчикам должно быть отгружено не менее 500 тыс. устройств, пишут «Известия».
По словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, в России сейчас есть производители Wi-Fi-роутеров на импортной компонентной базе, но устройства для Wi-Fi 6 пока не выпускаются.
Wi-Fi 6 позволит разгрузить низкие частоты, на которых уже используется множество гаджетов с поддержкой Wi-Fi старых стандартов, а также Bluetooth, считает еще один собеседник издания.
В конце декабря 2022 года Госкомиссия по радиочастотам разрешила использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для Wi-Fi 6Е в офисах и жилых домах. Стандарт позволяет увеличить скорость беспроводного доступа в интернет и возможен на всех современных гаджетах, но не был легализован в России.
Месяцем ранее российские операторы связи попросили у правительства более 11 млрд рублей на замену технологий от прекративших поставки в Россию производителей. Всего на разработку потребуется более 31,5 млрд рублей. Речь идет о разработке Wi-Fi-точек доступа, ТВ-приставок, маршрутизаторов, коммутаторов, радиорелейных систем и т. д.
Фото на обложке: Proxima Studio /
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