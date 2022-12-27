В офисах и домах будут использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для Wi-Fi нового поколения

Госкомиссия по радиочастотам разрешила использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для Wi-Fi 6Е в офисах и жилых домах. Стандарт позволяет увеличить скорость беспроводного доступа в интернет и возможен на всех современных гаджетах, но не был легализован в России.

Wi-Fi 6E поддерживают устройства TP-Link, Zyxel, Asus, Netgear и другие. Большая часть роутеров производится китайскими и тайваньскими компаниями, которые не вводили запретов и ограничений на импорт в Россию, пишет «Коммерсантъ».

В Минцифры сообщили, что производство российских роутеров с соответствующими характеристиками «требует времени», но «наработки уже есть».

Два года назад в России легализовали стандарт Wi-Fi 6, но для его активации в беспроводных модулях Intel на ноутбуках, пользователю нужно было обновить драйверы и BIOS компьютера. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко предупредил, что на фоне геополитической ситуации существует риск, что Intel не станет торопиться с активацией модулей модемов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E.

В ноябре 2022 года российские операторы связи попросили у правительства более 11 млрд рублей на замену технологий от прекративших поставки в Россию производителей. Всего на разработку потребуется более 31,5 млрд рублей. Речь идет о разработке Wi-Fi-точек доступа, ТВ-приставок, маршрутизаторов, коммутаторов, радиорелейных систем и т. д.

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