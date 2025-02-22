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Все о Wi-Fi 6: что это, как подключить и настроить

Истории
Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Руководитель направления поискового контента

Анастасия Удальцова

Wi-Fi 6, или 802.11ax, — это новейший стандарт беспроводной связи, который разработан, чтобы гарантировать высокую скорость, стабильное соединение и оптимальную работы в условиях высокой нагрузки.

В эпоху, когда дома и офисы заполнены множеством устройств, от смартфонов до умных колонок, точка доступа становится необходимостью. Он не только повышает скорость интернета, но и предоставляет эффективное использование сети, снижает энергопотребление и минимизирует задержки.

В статье расскажем, что такое Wi-Fi 6, чем отличается от предыдущих стандартов, как его настроить, а также какие устройства поддерживают эту технологию.

Все о Wi-Fi 6: что это, как подключить и настроить
  1. Истории

Содержание

Что такое Wi-Fi 6

Он пришел на смену Wi-Fi 5 (802.11ac). Он создавался, чтобы решить проблемы, которые связаны с увеличением количества устройств, которые подключены к интернету, и ростом требований к скорости и стабильности соединения.

Wi-Fi 6 был официально утвержден в 2019 году точка доступа Alliance и с тех пор стал основой для новых поколений роутеров, смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Основной акцент вай-фай сделан на производительности в условиях высокой плотности пользователей. Например, в многоквартирных домах, офисах или на стадионах, где одновременно работает множество оборудования, прежние стандарты часто сталкивались с перегрузкой сети. Маршрутизатор решает эту проблему с помощью новых технологий.

Кроме того, Wi-Fi 6 предоставляет более высокую скорость передачи данных. Теоретически он может достигать до 9,6 Гбит/с, что почти вдвое превышает возможности Wi-Fi 5. Однако его преимущества не ограничиваются этим. Этот стандарт также снижает энергопотребление устройств, что особенно важно для гаджетов с батарейным питанием, таких как смартфоны и устройства интернета вещей (IoT).

OFDMA — это способ "разделить дорогу" для передачи данных.

Представьте, что есть большой путь, по которой едут грузовики с информацией. В старых версиях каждая машина могла ехать только в одном направлении за раз. OFDMA же разделяет дорогу на множество полос, и по ним едут грузовики со сведениями для разных устройств одновременно.

Если в доме несколько гаджетов — смартфон, планшет, ноутбук — вай-фай отправляет материалы всем сразу, а не по очереди. Это экономит время и делает интернет быстрее.

MU-MIMO — это технология, которая позволяет значительно улучшить качество связи.

Например, включать возможности для одновременной работы множества приборов. В старых версиях точка доступа могла отправлять сведения только одному устройству за раз, а остальные ждали своей очереди. С MU-MIMO он передает информацию нескольким устройствам сразу.

Если в офисе много сотрудников, которые подключены к точке доступа, роутер может одновременно работать с каждым, не заставляя их ждать своей очереди.

BSS Coloring — это технология, которая помогает сетям работать лучше в местах, где много роутеров, например, в многоквартирных домах или офисах.

Вай-фай также делает сеть более безопасной, использует новый стандарт шифрования WPA3. Это имеет важное значение, которое дает улучшенную защиту от несанкционированного доступа и атак, таких как подбор пароля.

Чем Wi-Fi 6 отличается от предыдущих стандартов

Новый стандарт считается значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями, такими как 802.11ac и более ранними разновидностями.

Основные различия между Wi-Fi 6 и его предшественниками:

  • Скорость стала выше.

Новая точка доступа может достигать скорости до 9,6 Гбит/с, что заметно быстрее предыдущей версии с её 6,9 Гбит/с. Это полезно для тех, кто смотрит видео в 4K или 8K, играет в онлайн-игры или работает с большими файлами.

  • Упрощается работа в многолюдных сетях.

Благодаря технологиям OFDMA и MU-MIMO, устройство может одновременно поддерживать множество подключенных гаджетов без потери скорости.

  • Появилась высокая пропускная способность.

Новый стандарт может передавать больше сведений за то же время, чем его предшественник.

  • Упрощается экономия энергии.

Технология Target Wake Time позволяет устройствам включаться только тогда, когда это действительно нужно, чтобы отправлять ресурсы.

  • Производит меньше помех.

Технология BSS Coloring снижает влияние соседних сетей, что особенно важно в многоквартирных домах или офисах, где работает много роутеров. Теперь даже в таких условиях сеть будет стабильной и быстрой.

  • Улучшена безопасность.

Это защищает информацию от хакеров, что важно для всех, кто использует интернет-банкинг, покупает онлайн или работает с конфиденциальной информацией.

Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6

Технологии беспроводной связи постоянно развиваются, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей.

Беспроводной интернет долгое время оставался стандартом для домашних и офисных сетей, который гарантирует высокую скорость и стабильность подключения.

Новое поколение оборудования стало ответом на эти вызовы. Оно не только быстрее, но и способно поддерживать стабильную связь с большим количеством подключений одновременно, что делает его особенно удобным для современных реалий.

Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E

6E — это расширенная версия вай-фая, которая вводит важное новшество: поддерживает новый диапазон частот 6 ГГц. Частота 2,4 ГГц подходит для работы на большом расстоянии и хорошо проходит через стены, но скорость у нее ниже, и сигнал часто перегружен другими устройствами.

Частота 5 ГГц задает высокий темп скорости, но действует на меньшем расстоянии и хуже проходит через препятствия и покрытие.

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Главное преимущество заключается в дополнительных каналах. Он предоставляет до 14 новых шириной 80 МГц и 7 линий шириной 160 МГц, что особенно важно для высокоскоростных приложений, таких как видео в 4K/8K или виртуальная реальность.

Преимущества Wi-Fi 6

Он не только улучшает качество беспроводного интернета, но и открывает новые возможности для самых разных пользователей — от физлиц до крупных компаний. Вот подробное описание, где и кому полезны его достоинства.

Для личного пользования

В квартирах одновременно работает множество оборудования: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, игровые приставки и умные колонки. Новый стандарт справляется с такой нагрузкой без проблем:

  • Быстрая скорость позволяет всем близким параллельно смотреть фильмы в 4K/8K, играть в игры и работать онлайн.
  • Технология OFDMA помогает каждому устройству получать стабильное соединение, даже если сеть перегружена.
  • Энергоэффективность особенно полезна для умных гаджетов, таких как датчики, камеры и термостаты, и продлевает срок службы их батарей.

Для кафе, стадионов и торговых центров

Там, где много людей подключается к одной сети, новая версия показывает себя с лучшей стороны. Новый диапазон 6 ГГц дает возможность дополнительным "чистым" каналам для быстрой связи без помех.

Для малого и среднего бизнеса

Небольшие офисы, кафе, магазины и даже склады нуждаются в стабильной связи.WPA3 защищает сведения сотрудников и клиентов, предотвращает взломы. Надежная работа интернет-касс, терминалов и складских систем улучшает эффективность бизнеса.

Технические улучшения Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 — это обновленный стандарт беспроводных сетей, который делает интернет быстрее, стабильнее и удобнее. Он особенно полезен в офисах, кафе и домах, где к сети подключено много устройств.

Что улучшилось?

  1. Скорость. Wi-Fi 6 передает данные быстрее, чем старые версии. Если раньше видео в 4K могли подтормаживать, то теперь они загружаются мгновенно.
  2. Стабильность при высокой нагрузке. В офисе, где работает несколько десятков сотрудников, Wi-Fi часто «падает». Новый стандарт справляется с большим количеством подключений без проблем.
  3. Экономия энергии. Телефоны, ноутбуки и другие устройства теперь расходуют заряд аккумулятора медленнее, так как Wi-Fi 6 оптимизирует потребление энергии.
  4. Стал лучше работать в многоквартирных домах. Если раньше сеть «мешала» соседским маршрутизаторам, то теперь Wi-Fi 6 уменьшает помехи, улучшая качество связи.

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Где пригодится?

  • В офисе: сотрудники смогут работать без перебоев в интернете.
  • В кафе: посетители смогут смотреть видео и работать онлайн без лагов.
  • В умном доме: устройства (камеры, датчики) будут работать быстрее и стабильнее.

Wi-Fi 6 — это не просто маркетинговая фишка, а реально полезное обновление, которое повышает удобство работы в сети.

Устройства, поддерживающие Wi-Fi 6, и как их выбрать

Смартфоны

Современные телефоны, особенно модели среднего и высокого ценового сегмента, уже активно поддерживают Wi-Fi 6.

Нужно обратить внимание на:

  1. Процессор. Многие современные чипы, такие как Qualcomm Snapdragon 865 и выше, гарантируют полную совместимость с Wi-Fi.
  2. Сегмент. Устройства флагманского и среднего класса чаще всего оснащены поддержкой технологии. Бюджетные модели иногда имеют ограниченные функции. Популярные модели, такие как iPhone 12 и выше, Samsung Galaxy S20 и новее, уже полностью поддерживают Wi-Fi 6.

Ноутбуки

При выборе ноутбука обратите внимание на:

  1. Сетевой адаптер. Проверяйте наличие модуля с поддержкой этой инновации. Это могут быть Intel AX200, AX201 или их аналоги.
  2. Назначение. Для работы с большими файлами и для онлайн-игр точка доступа станет отличным выбором. Многие модели от Lenovo, Dell, HP, Apple (с процессорами M1 и новее) уже поддерживают инновацию.

Роутеры

Маршрутизатор с Wi-Fi 6 — это основа для работы сети нового поколения.

При подборе обратите внимание на:

  1. Диапазон. Рекомендуется выбирать модели, которые работают в двух или трех диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц).
  2. Мощность процессора. Более мощные роутеры лучше справляются с множеством подключенных устройств.
  3. MU-MIMO и OFDMA. Эти функции обязательны для маршрутизаторов Wi-Fi 6, чтобы гарантировать стабильное соединение в многолюдных сетях.
  4. Безопасность. Поддержка WPA3 защищает сеть от взломов. Такие модели ноутбуков поддерживают Wi-Fi 6 — ASUS RT-AX86U, TP-Link Archer AX50, Netgear Nighthawk AX12.

Как проверить подключение Wi-Fi 6

Чтобы ощутить все преимущества высокоскоростной сети, важно убедиться, что не только роутер, но и подключаемое устройство (смартфон, ноутбук, планшет) поддерживает этот стандарт.

Вот как это можно проверить:

  • Посмотрите на характеристики роутера.

Чтобы подключиться к сети, маршрутизатор должен поддерживать этот стандарт. Обычно на упаковке или в технических характеристиках устройства указано, поддерживает ли он Wi-Fi 6.

Многие модели с поддержкой вай-фай обозначают свою совместимость с этим стандартом в названии, например: «Wi-Fi 6 AX3000». Также можете проверить настройки через интерфейс.

Для этого откройте адрес роутера в браузере (чаще всего это 192.168.1.1 или 192.168.0.1), войдите в настройки и проверьте, указана ли поддержка 802.11ax.

  • Проверьте настройки устройства.

Если хотите узнать, поддерживает ли оборудование новый стандарт, зайдите в опции. Настраивать гаджеты можно через функции сети, где потребуется указать соответствующий протокол и убедиться в правильности конфигурации.

Это можно сделать через меню «Информация о сети» или «Сетевые настройки». Если в списке доступных сетей указано «Wi-Fi 6» или «802.11ax», то оборудование поддерживает этот стандарт.

  • Используйте специальные приложения.

Существует множество сервисов для смартфонов и компьютеров, которые помогут определить поддерживаемый стандарт сети.

Например, такие программы, как Wi-Fi Analyzer (для Android) или NetSpot (для Windows и macOS), могут показывать подробную информацию о канале, включая тип используемого стандарта беспроводной связи.

  • Используйте инструменты разработчика.

Для более опытных пользователей можно использовать командную строку на Windows или консоль на macOS. Введите команду, чтобы получить информацию о текущем подключении, и проверьте, поддерживает ли оно 802.11ax.

  • Загляните в документацию оборудования.

Если сомневаетесь, всегда можно проверить официальные бумаги к устройству или роутеру, чтобы узнать, поддерживает ли оно Wi-Fi 6.

Для работы оборудования потребуется устанавливать обновления ПО, чтобы гарантировать совместимость с новыми стандартами и повысить безопасность системы.

Будущее Wi-Fi: что дальше?

Инновации обещают значительный скачок в технологиях. Новый стандарт Wi-Fi 7 ожидается в ближайшие годы. Его скорость будет до 46 Гбит/с.

Это откроет огромные возможности не только для частных пользователей, но и для бизнеса:

  • Новый стандарт гарантирует беспроблемное подключение к облачным сервисам, ускорит загрузку и обработку больших файлов. Это особенно важно для организаций, которые взаимодействуют с видеоконтентом, 3D-моделированием или Big data. Значит сотрудники дистанционно смогут участвовать в видеоконференциях и работать с облачными приложениями без задержек.
  • Бизнес, который развивается в сфере VR/AR получит более быстрый и качественный доступ к технологиям. Это сделает обучение, презентации и клиентский опыт еще более захватывающим.
  • Для кафе, магазинов и других мест с высоким потоком клиентов Wi-Fi 7 предоставит мгновенный доступ к сети, что улучшит клиентский опыт. Это также поддержит работу сетевых кассовых аппаратов, терминалов оплаты и цифровых витрин.

Будущие стандарты будут еще больше сосредоточены на защите персональных данных.

Фото на обложке: Freepik

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