Все о Wi-Fi 6: что это, как подключить и настроить

В статье расскажем, что такое Wi-Fi 6, чем отличается от предыдущих стандартов, как его настроить, а также какие устройства поддерживают эту технологию.

В эпоху, когда дома и офисы заполнены множеством устройств, от смартфонов до умных колонок, точка доступа становится необходимостью. Он не только повышает скорость интернета, но и предоставляет эффективное использование сети, снижает энергопотребление и минимизирует задержки.

Wi-Fi 6, или 802.11ax, — это новейший стандарт беспроводной связи, который разработан, чтобы гарантировать высокую скорость, стабильное соединение и оптимальную работы в условиях высокой нагрузки.

Что такое Wi-Fi 6

Он пришел на смену Wi-Fi 5 (802.11ac). Он создавался, чтобы решить проблемы, которые связаны с увеличением количества устройств, которые подключены к интернету, и ростом требований к скорости и стабильности соединения.

Wi-Fi 6 был официально утвержден в 2019 году точка доступа Alliance и с тех пор стал основой для новых поколений роутеров, смартфонов, ноутбуков и других гаджетов.

Основной акцент вай-фай сделан на производительности в условиях высокой плотности пользователей. Например, в многоквартирных домах, офисах или на стадионах, где одновременно работает множество оборудования, прежние стандарты часто сталкивались с перегрузкой сети. Маршрутизатор решает эту проблему с помощью новых технологий.

Кроме того, Wi-Fi 6 предоставляет более высокую скорость передачи данных. Теоретически он может достигать до 9,6 Гбит/с, что почти вдвое превышает возможности Wi-Fi 5. Однако его преимущества не ограничиваются этим. Этот стандарт также снижает энергопотребление устройств, что особенно важно для гаджетов с батарейным питанием, таких как смартфоны и устройства интернета вещей (IoT).

OFDMA — это способ "разделить дорогу" для передачи данных.

Представьте, что есть большой путь, по которой едут грузовики с информацией. В старых версиях каждая машина могла ехать только в одном направлении за раз. OFDMA же разделяет дорогу на множество полос, и по ним едут грузовики со сведениями для разных устройств одновременно.

Если в доме несколько гаджетов — смартфон, планшет, ноутбук — вай-фай отправляет материалы всем сразу, а не по очереди. Это экономит время и делает интернет быстрее.

MU-MIMO — это технология, которая позволяет значительно улучшить качество связи.

Например, включать возможности для одновременной работы множества приборов. В старых версиях точка доступа могла отправлять сведения только одному устройству за раз, а остальные ждали своей очереди. С MU-MIMO он передает информацию нескольким устройствам сразу.

Если в офисе много сотрудников, которые подключены к точке доступа, роутер может одновременно работать с каждым, не заставляя их ждать своей очереди.

BSS Coloring — это технология, которая помогает сетям работать лучше в местах, где много роутеров, например, в многоквартирных домах или офисах.

Вай-фай также делает сеть более безопасной, использует новый стандарт шифрования WPA3. Это имеет важное значение, которое дает улучшенную защиту от несанкционированного доступа и атак, таких как подбор пароля.

Чем Wi-Fi 6 отличается от предыдущих стандартов

Новый стандарт считается значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями, такими как 802.11ac и более ранними разновидностями.

Основные различия между Wi-Fi 6 и его предшественниками:

Скорость стала выше.

Новая точка доступа может достигать скорости до 9,6 Гбит/с, что заметно быстрее предыдущей версии с её 6,9 Гбит/с. Это полезно для тех, кто смотрит видео в 4K или 8K, играет в онлайн-игры или работает с большими файлами.

Упрощается работа в многолюдных сетях.

Благодаря технологиям OFDMA и MU-MIMO, устройство может одновременно поддерживать множество подключенных гаджетов без потери скорости.

Появилась высокая пропускная способность.

Новый стандарт может передавать больше сведений за то же время, чем его предшественник.

Упрощается экономия энергии.

Технология Target Wake Time позволяет устройствам включаться только тогда, когда это действительно нужно, чтобы отправлять ресурсы.

Производит меньше помех.

Технология BSS Coloring снижает влияние соседних сетей, что особенно важно в многоквартирных домах или офисах, где работает много роутеров. Теперь даже в таких условиях сеть будет стабильной и быстрой.

Улучшена безопасность.

Это защищает информацию от хакеров, что важно для всех, кто использует интернет-банкинг, покупает онлайн или работает с конфиденциальной информацией.

Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6

Технологии беспроводной связи постоянно развиваются, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей.

Беспроводной интернет долгое время оставался стандартом для домашних и офисных сетей, который гарантирует высокую скорость и стабильность подключения.

Новое поколение оборудования стало ответом на эти вызовы. Оно не только быстрее, но и способно поддерживать стабильную связь с большим количеством подключений одновременно, что делает его особенно удобным для современных реалий.

Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E

6E — это расширенная версия вай-фая, которая вводит важное новшество: поддерживает новый диапазон частот 6 ГГц. Частота 2,4 ГГц подходит для работы на большом расстоянии и хорошо проходит через стены, но скорость у нее ниже, и сигнал часто перегружен другими устройствами.

Частота 5 ГГц задает высокий темп скорости, но действует на меньшем расстоянии и хуже проходит через препятствия и покрытие.

Главное преимущество заключается в дополнительных каналах. Он предоставляет до 14 новых шириной 80 МГц и 7 линий шириной 160 МГц, что особенно важно для высокоскоростных приложений, таких как видео в 4K/8K или виртуальная реальность.

Преимущества Wi-Fi 6

Он не только улучшает качество беспроводного интернета, но и открывает новые возможности для самых разных пользователей — от физлиц до крупных компаний. Вот подробное описание, где и кому полезны его достоинства.

Для личного пользования

В квартирах одновременно работает множество оборудования: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, игровые приставки и умные колонки. Новый стандарт справляется с такой нагрузкой без проблем:

Быстрая скорость позволяет всем близким параллельно смотреть фильмы в 4K/8K, играть в игры и работать онлайн.

Технология OFDMA помогает каждому устройству получать стабильное соединение, даже если сеть перегружена.

Энергоэффективность особенно полезна для умных гаджетов, таких как датчики, камеры и термостаты, и продлевает срок службы их батарей.

Для кафе, стадионов и торговых центров

Там, где много людей подключается к одной сети, новая версия показывает себя с лучшей стороны. Новый диапазон 6 ГГц дает возможность дополнительным "чистым" каналам для быстрой связи без помех.

Для малого и среднего бизнеса

Небольшие офисы, кафе, магазины и даже склады нуждаются в стабильной связи.WPA3 защищает сведения сотрудников и клиентов, предотвращает взломы. Надежная работа интернет-касс, терминалов и складских систем улучшает эффективность бизнеса.

Технические улучшения Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 — это обновленный стандарт беспроводных сетей, который делает интернет быстрее, стабильнее и удобнее. Он особенно полезен в офисах, кафе и домах, где к сети подключено много устройств.

Что улучшилось?

Скорость. Wi-Fi 6 передает данные быстрее, чем старые версии. Если раньше видео в 4K могли подтормаживать, то теперь они загружаются мгновенно. Стабильность при высокой нагрузке. В офисе, где работает несколько десятков сотрудников, Wi-Fi часто «падает». Новый стандарт справляется с большим количеством подключений без проблем. Экономия энергии. Телефоны, ноутбуки и другие устройства теперь расходуют заряд аккумулятора медленнее, так как Wi-Fi 6 оптимизирует потребление энергии. Стал лучше работать в многоквартирных домах. Если раньше сеть «мешала» соседским маршрутизаторам, то теперь Wi-Fi 6 уменьшает помехи, улучшая качество связи.

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Где пригодится?

В офисе: сотрудники смогут работать без перебоев в интернете.

В кафе: посетители смогут смотреть видео и работать онлайн без лагов.

В умном доме: устройства (камеры, датчики) будут работать быстрее и стабильнее.

Wi-Fi 6 — это не просто маркетинговая фишка, а реально полезное обновление, которое повышает удобство работы в сети.

Устройства, поддерживающие Wi-Fi 6, и как их выбрать

Смартфоны

Современные телефоны, особенно модели среднего и высокого ценового сегмента, уже активно поддерживают Wi-Fi 6.



Нужно обратить внимание на:

Процессор. Многие современные чипы, такие как Qualcomm Snapdragon 865 и выше, гарантируют полную совместимость с Wi-Fi. Сегмент. Устройства флагманского и среднего класса чаще всего оснащены поддержкой технологии. Бюджетные модели иногда имеют ограниченные функции. Популярные модели, такие как iPhone 12 и выше, Samsung Galaxy S20 и новее, уже полностью поддерживают Wi-Fi 6.

Ноутбуки

При выборе ноутбука обратите внимание на:

Сетевой адаптер. Проверяйте наличие модуля с поддержкой этой инновации. Это могут быть Intel AX200, AX201 или их аналоги. Назначение. Для работы с большими файлами и для онлайн-игр точка доступа станет отличным выбором. Многие модели от Lenovo, Dell, HP, Apple (с процессорами M1 и новее) уже поддерживают инновацию.

Роутеры

Маршрутизатор с Wi-Fi 6 — это основа для работы сети нового поколения.



При подборе обратите внимание на:

Диапазон. Рекомендуется выбирать модели, которые работают в двух или трех диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц). Мощность процессора. Более мощные роутеры лучше справляются с множеством подключенных устройств. MU-MIMO и OFDMA. Эти функции обязательны для маршрутизаторов Wi-Fi 6, чтобы гарантировать стабильное соединение в многолюдных сетях. Безопасность. Поддержка WPA3 защищает сеть от взломов. Такие модели ноутбуков поддерживают Wi-Fi 6 — ASUS RT-AX86U, TP-Link Archer AX50, Netgear Nighthawk AX12.

Как проверить подключение Wi-Fi 6

Чтобы ощутить все преимущества высокоскоростной сети, важно убедиться, что не только роутер, но и подключаемое устройство (смартфон, ноутбук, планшет) поддерживает этот стандарт.

Вот как это можно проверить:

Посмотрите на характеристики роутера.

Чтобы подключиться к сети, маршрутизатор должен поддерживать этот стандарт. Обычно на упаковке или в технических характеристиках устройства указано, поддерживает ли он Wi-Fi 6.

Многие модели с поддержкой вай-фай обозначают свою совместимость с этим стандартом в названии, например: «Wi-Fi 6 AX3000». Также можете проверить настройки через интерфейс.

Для этого откройте адрес роутера в браузере (чаще всего это 192.168.1.1 или 192.168.0.1), войдите в настройки и проверьте, указана ли поддержка 802.11ax.

Проверьте настройки устройства.

Если хотите узнать, поддерживает ли оборудование новый стандарт, зайдите в опции. Настраивать гаджеты можно через функции сети, где потребуется указать соответствующий протокол и убедиться в правильности конфигурации.

Это можно сделать через меню «Информация о сети» или «Сетевые настройки». Если в списке доступных сетей указано «Wi-Fi 6» или «802.11ax», то оборудование поддерживает этот стандарт.

Используйте специальные приложения.

Существует множество сервисов для смартфонов и компьютеров, которые помогут определить поддерживаемый стандарт сети.

Например, такие программы, как Wi-Fi Analyzer (для Android) или NetSpot (для Windows и macOS), могут показывать подробную информацию о канале, включая тип используемого стандарта беспроводной связи.

Используйте инструменты разработчика.

Для более опытных пользователей можно использовать командную строку на Windows или консоль на macOS. Введите команду, чтобы получить информацию о текущем подключении, и проверьте, поддерживает ли оно 802.11ax.

Загляните в документацию оборудования.

Если сомневаетесь, всегда можно проверить официальные бумаги к устройству или роутеру, чтобы узнать, поддерживает ли оно Wi-Fi 6.

Для работы оборудования потребуется устанавливать обновления ПО, чтобы гарантировать совместимость с новыми стандартами и повысить безопасность системы.

Будущее Wi-Fi: что дальше?

Инновации обещают значительный скачок в технологиях. Новый стандарт Wi-Fi 7 ожидается в ближайшие годы. Его скорость будет до 46 Гбит/с.

Это откроет огромные возможности не только для частных пользователей, но и для бизнеса:

Новый стандарт гарантирует беспроблемное подключение к облачным сервисам, ускорит загрузку и обработку больших файлов. Это особенно важно для организаций, которые взаимодействуют с видеоконтентом, 3D-моделированием или Big data. Значит сотрудники дистанционно смогут участвовать в видеоконференциях и работать с облачными приложениями без задержек.

Это особенно важно для организаций, которые взаимодействуют с видеоконтентом, 3D-моделированием или Big data. Значит сотрудники дистанционно смогут участвовать в видеоконференциях и работать с облачными приложениями без задержек. Бизнес, который развивается в сфере VR/AR получит более быстрый и качественный доступ к технологиям. Это сделает обучение, презентации и клиентский опыт еще более захватывающим.

Это сделает обучение, презентации и клиентский опыт еще более захватывающим. Для кафе, магазинов и других мест с высоким потоком клиентов Wi-Fi 7 предоставит мгновенный доступ к сети, что улучшит клиентский опыт. Это также поддержит работу сетевых кассовых аппаратов, терминалов оплаты и цифровых витрин.

Будущие стандарты будут еще больше сосредоточены на защите персональных данных.

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