Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«МаксимаТелеком» и «Эр-телеком» начнут развивать Wi-Fi в регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Оператор публичного Wi-Fi «Максима телеком» и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного Wi-Fi в регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

«МаксимаТелеком» и «Эр-телеком» начнут развивать Wi-Fi в регионах

На базе сетей Wi-Fi «Эр-телекома» в Екатеринбурге и Ульяновске «МаксимаТелеком» развернула платформу для авторизации и монетизации рекламы. Партнеры рассчитывают удесятерить доход от рекламы, но не уточняют, как поделят его.

Рост выручки будет зависеть от количества подключений пользователей, сообщил представитель «МаксимаТелеком».

С февраля платформа MT_free работает на 800 точках доступа «Эр-телекома» в музеях, ресторанах, образовательных учреждениях, на рынках и в других общественных пространствах.

«Эр-телеком» владеет 18 000 публичных Wi-Fi-точек в России, а система «Максимы телеком» работает в 22 городах, в том числе в нескольких аэропортах, на сетях других операторов. В общих планах операторов – развернуть такую сеть еще в 38 городах.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

Корпоративный акселератор Группы ЧТПЗ на базе GenerationS

15 апреля 2020

Бизнес-инкубатор SKL Tech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 февраля 2020 — 27 февраля 2021

Продуктовая аналитика от GeekUniversity

27 февраля — 31 августа 2020

iOS Разработчик

28 — 29 февраля 2020

Формирование и развитие команды в IT-бизнесе

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ