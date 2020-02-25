«МаксимаТелеком» и «Эр-телеком» начнут развивать Wi-Fi в регионах

Оператор публичного Wi-Fi «Максима телеком» и «Эр-телеком холдинг» договорились о совместном развитии публичного Wi-Fi в регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

На базе сетей Wi-Fi «Эр-телекома» в Екатеринбурге и Ульяновске «МаксимаТелеком» развернула платформу для авторизации и монетизации рекламы. Партнеры рассчитывают удесятерить доход от рекламы, но не уточняют, как поделят его.

Рост выручки будет зависеть от количества подключений пользователей, сообщил представитель «МаксимаТелеком».

С февраля платформа MT_free работает на 800 точках доступа «Эр-телекома» в музеях, ресторанах, образовательных учреждениях, на рынках и в других общественных пространствах.

«Эр-телеком» владеет 18 000 публичных Wi-Fi-точек в России, а система «Максимы телеком» работает в 22 городах, в том числе в нескольких аэропортах, на сетях других операторов. В общих планах операторов – развернуть такую сеть еще в 38 городах.

Фото: Unsplash