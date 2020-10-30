Проект WIB привлек 9 млн рублей от Moscow Seed Fund

Проект WIB (Who is blogger) привлек 9 млн рублей инвестиций от Moscow Seed Fund. Об этом Rusbase рассказали в фонде.

WIB создает продукты для планирования и оценки эффективности рекламных кампаний с блогерами. Компания предлагает клиентам измерения фактических эффектов инфлюенсер-размещений, объединяя данные социальных платформ с данными опросной потребительской панели Tiburon, а также данными ритейлеров и банков.

Таким образом, разработчики получают возможность определять, как именно изменилось потребительское восприятие бренда у аудитории, охваченной кампанией, и как изменилась потребительская активность аудитории в ритейле.

Полученные от Moscow Seed Fund средства будут направлены на усиление команды разработки, что позволит проекту «упаковать» каждое из предложений в более удобные и быстрые пользовательские интерфейсы, говорится в сообщении.

«В ближайшие годы мы планируем, с одной стороны, укрепиться на российском рынке, расширив пул текущих клиентов (Reckitt Benckiser, Borjomi, Acer, 12storeez и другие), а с другой стороны — закрепить и развить успех уже проведенных пилотных проектов на зарубежных рынках, сделав тонкую настройку наших технологий для зарубежных аудиторий и проведя тесты новых каналов привлечения клиентов в новых для нас странах», — сообщил CEO компании Лев Грунин.

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