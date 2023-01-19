«Википедия» изменила дизайн сайта первый раз за 10 лет

Фонд «Викимедиа» объявил о первом за десять лет редизайне онлайн-энциклопедии «Википедия». В новой версии, в частности, переработали оглавление, упростили поиск и обновили инструменты для переключения между языками статей. Об обновлении сообщается на сайте «Викимедии».
Упрощенный поиск в режиме предпросмотра показывает изображения и краткое описание статьи. Зарегистрированные пользователи в новой версии также увидят постоянно отображаемую шапку статьи, которая упрощает смену языка и добавление статьи в избранное.
Новый дизайн «Википедии»
Разработчики обновления уверяют, что ни одна из функций «Википедии» не была удалена.
По данным фонда, в 2022 году количество людей без доступа к интернету впервые в истории оказалось ниже 3 млрд, поэтому новый дизайн был разработан «с учетом потребностей нового поколения интернет-пользователей».
Обновленный интерфейс был выпущен после 22-й годовщины «Википедии», которую сервис отметил 15 января. Обновление уже доступно в 94% из 318 активных языковых версий «Википедии» для всех пользователей ПК.
Фото на обложке: Unsplash
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