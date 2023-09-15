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Wildberries в первом полугодии нарастил оборот на 94% — до 1,2 трлн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оборот Wildberries от продаж товаров и услуг (GMV) в первом полугодии 2023 года увеличился на 94% год к году и достиг 1,221 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Wildberries в первом полугодии нарастил оборот на 94% — до 1,2 трлн рублей

Общее число заказов на маркетплейсе по итогам января-июня превысило 1,3 млрд, что на 119% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале 2023 года оборот компании достиг 644,2 млрд рублей (рост на 89% год к году).

Категории с наиболее динамичными темпами роста продаж в первом полугодии:

  • Автозапчасти — рост на 596%
  • Игровые консоли и игры — на 244%
  • Строительные инструменты — на 171%
  • Продукция для садоводства — на 158%
  • Спортивный инвентарь — на 144%

При этом наибольшие объемы продаж продемонстрировали сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, а также продуктов питания.

В январе-июне онлайн-платформа реинвестировала часть доходов в развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Так, 214,1 млрд рублей было направлено на предоставление дополнительных скидок для покупателей на товары продавцов (рост на 128% год к году), 8,9 млрд рублей — на строительство новых логистических объектов (рост на 7%).

До конца 2023 года Wildberries планирует запустить более 1,6 млн кв. м новых логистических площадей в Тверской, Свердловской, Новосибирской областях, Ставропольском крае и других регионах страны.

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Также компания планирует открыть еще около 81,5 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях.

Wildberries существует уже 19 лет. География присутствия площадки охватывает 8 стран мира: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. По итогам первого полугодия 2023 года совокупная площадь логистических центров компании на территории всех стран присутствия превысила 2,9 млн кв. м.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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