Оборот Wildberries вырос в 2022 году на 98% и достиг 1,7 трлн рублей

Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) вырос в 2022 году на 98% по сравнению с 2021 годом и составил 1,669 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Число заказов достигло 1,5 млрд, увеличившись на 88%. Всего за прошлый год пользователи приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 году.

Самые высокие темпы роста продаж оказались в категориях «Сантехника» (рост на 321% год к году), «Оборудование для умного дома и безопасности» (на 231%), «Продукция для садоводства» (на 224%), «Фото- и видеотехника» (на 188%), «Садовая техника» (на 185%).

При этом наибольшие объему продаж принесли категории fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и т.д.), продукция для благоустройства дома и дачи, детские товары, бытовая техника и электроника.

Объем вложений маркетплейса в скидки в 2022 году составил 249 млрд рублей (на 38% больше, чем в 2021 году). Максимальный объем инвестиций — 46,6 млрд рублей — пришелся на декабрь.

Компанией было создано около 100 тыс. новых рабочих мест, большая их часть появилась в регионах.

Объем инвестиций в строительство логистических центров достиг 28,3 млрд рублей.

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