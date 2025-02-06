Wildberries внедрила ИИ-систему для блокировки аккаунтов мошенников

Объединенная компания Wildberries и Russ разработала и внедрила собственную систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки мошеннических аккаунтов, сообщили RB.RU в пресс-службе маркетплейса. Там отметили, что точность системы достигает 99,99%.

Речь идет об аккаунтах дропперов — пользователей, которые за вознаграждение предоставляют третьим лицам доступ к своим банковским счетам или картам для участия в незаконных схемах.

Новая антифрод-система обрабатывает около 10 тыс. финансовых операций в секунду. При обнаружении признаков неправомерного использования счета блокируется доступ ко всем инструментам, которые могут быть задействованы в противоправных операциях, пояснили в компании. В свою очередь, информация об аккаунтах дропперов заносится в специальные ограничительные списки.

В дополнение к новой системе WB запустила портал security.wildberries.ru, где рассказывается о наиболее распространенных мошеннических схемах и способах борьбы с ними, добавил руководитель Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.

Как рассказали в маркетплейсе, с начала 2025 года служба информационной безопасности объединенной компании предотвратила свыше 15 тыс. попыток использования дропперских счетов.

Накануне в WB заявили, что создадут образовательную платформу для предпринимателей и IT-специалистов. В пресс-службе маркетплейса RB.RU уточнили, что запуск площадки намечен на середину 2025 года, на ней будут бесплатные и платные курсы преимущественно в онлайн-формате.

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