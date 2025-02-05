Wildberries создаст образовательную платформу для предпринимателей

Объединенная компания Wildberries и Russ создаст образовательную платформу для предпринимателей и IT-специалистов. В тестовом режиме ее запустят в марте, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Ключевые направления будущей платформы — развитие предпринимательства, подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и исполнителей, а также создание цифровых сервисов для онлайн-образования. Создание платформы «позволит объединить наши программы, создать на их основе обучающие курсы и обеспечить их доступность более широкой аудитории», отметил директор по развитию инноваций и экосистемы Wildberries & Russ Игорь Коваль.

Сейчас компания разрабатывает флагманскую программу «Мастер интеллектуального предпринимательства», которую позиционируют как «аналог MBA, но для предпринимателей». Тестирование модулей и курсов должно начаться уже в марте 2025 года внутри компании. Запуск «Школы интеллектуального предпринимательства» планируется в сентябре, указано в релизе.

Wildberries & Russ также совершенствует систему управления обучением (LMS), которая пока используется внутри компании. В 2025 году ее протестируют в Высшей школе логистики — совместном проекте Wildberries с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения. В будущем доступ к LMS получат сторонние пользователи и организации.

Глава и сооснователь Wildberries Татьяна Ким, анонсируя запуск образовательной платформы в Telegram, отметила, что компания «начинает раскрывать все то, чем занималась с осени прошлого года». В августе 2024 года Wildberries официально объединился с оператором наружной рекламы Russ.

В пресс-службе WB сообщили RB.RU, что «Школа индивидуального предпринимательства» — это название лишь части проекта, ориентированного на предпринимателей. Запуск платформы запланирован на середину 2025 года, на ней будут бесплатные и платные курсы преимущественно в онлайн-формате, добавили в компании.

На вопрос редакции о том, будут ли на площадке курсы от Ким и других известных бизнесменов, в пресс-службе ответили, что планируются занятия в формате «лидеры учат лидеров»: «Состав участников в данный момент формируется, озвучивать его преждевременно, но, конечно, приложим усилия для приглашения лидеров бизнеса».

Гендиректор и сооснователь комплексной платформы управления электронной коммерцией JVO Максим Логинов считает, что образовательная платформа Wildberries — «мощный лэвэл-ап для предпринимателей», которые хотят перевести бизнес в онлайн и освоить внутренние процессы продаж.

Также эксперт подчеркнул важность образования в сфере электронной коммерции. «Пройти какой-нибудь экспресс-курс по теме ритейла не равно войти в предпринимательский успех», — заявил Логинов RB.RU. По его словам, существует миф о невозможности заработка на маркетплейсах, который пора разрушить.

«Просто за внешней коммуникацией продавца и покупателя всегда скрываются огромные бизнес-процессы, и в них нужно уметь погружаться. Поэтому Wildberries и решил транслировать свой наработанный опыт и делиться им. В этом смысле запуск платформы кажется мне логичным этапом — нам очень созвучна эта идея», — поделился Логинов, отметив, что JVO разрабатывает для платформы WB курс по логистике.

Ранее на этой неделе Wildberries начал тестировать сервис бронирования и оформления самовывоза лекарств из аптек. 3 февраля маркетплейс запустил в тестовом режиме обучение для продавцов-новичков, которое поможет им разобраться с работой на платформе.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock