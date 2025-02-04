Wildberries начал тестировать самовывоз лекарств из аптек
Wildberries начал тестировать сервис бронирования и оформления самовывоза лекарств из аптек. Функция доступна в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android, сообщила пресс-служба компании.
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Клиенты смогут заказывать лекарства онлайн на маркетплейсе и забирать их в ближайших аптеках. Тестирование проходит в нескольких районах Москвы, в будущем географию сервиса расширят на другие регионы.
«Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем, — в ней можно забронировать необходимый товар. А дистрибьютор берет на себя хранение, сборку, а также доставку заказа в партнерскую аптеку, в которой клиент уже оплачивает товары на кассе», — говорится в сообщении.
При заказе рецептурных лекарств пользователям нужно будет показать рецепт фармацевту. Для этой категории предусмотрена оплата только на кассе после доставки и проверки товара. В будущем Wildberries планирует ввести «предоплатную систему расчета», указано в релизе.
Первым партнером Wildberries стала интернет-аптека POLZAru, которая входит в группу фармацевтического дистрибьютора «Пульс». Компания «осуществляет доставку лекарств в каждую аптеку по всей России», отметили в пресс-службе.
3 февраля Wildberries запустил в тестовом режиме обучение для продавцов-новичков, чтобы помочь им разобраться с работой на платформе. Для части пользователей в личном кабинете продавца вместо привычной главной страницы появилась пошаговая инструкция.
В конце января маркетплейс начал тестировать возможность оставлять онлайн-чаевые для курьеров и менеджеров ПВЗ. На первом этапе воспользоваться сервисом может ограниченное число покупателей. Глава маркетплейса Татьяна Ким заявила, что чаевые будут «моментально» отправляться на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера.
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