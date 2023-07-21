Wildberries занял бывший офис Apple в центре Москвы

Бывший офис компании Apple в московском бизнес-центре «Романов двор» занял маркетплейс Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости.
Собеседник издания уточнил, что Wildberries арендовал два этажа площадью более 4 тыс. кв.м. Как добавил источник, договор с американской компанией расторгли в марте текущего года. При этом Apple оставил пространства с новой отделкой и не использованной мебелью.
«Wildberries уже въехал в помещения», — сказал источник.
Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov /
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