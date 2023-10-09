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Wildberries введет функцию дополнительного подтверждения заказа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries введет функцию дополнительного подтверждения заказа. Сделать это можно будет с помощью пин-кода, Touch ID или Face ID. Таким нововведением маркетплейс хочет свести к минимуму число так называемых случайных заказов, когда их оформляют дети или другие члены семьи.

Wildberries введет функцию дополнительного подтверждения заказа

Wildberries добавит в приложение функцию дополнительной верификации заказа. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Функция заработает в течение месяца, ее можно будет включить по желанию. Предполагается, что верификацию заказа можно будет проводить с помощью пин-кода, Touch ID или Face ID.

«Компания запустила разработку решения в связи с одной из последних таких ситуаций – ребенок сделал заказ в приложении мамы на 250 тыс. рублей», – отметили в пресс-службу Wildberries.

В сентябре Wildberries запустил образовательную платформу для развития предпринимательской и финансовой грамотности. Первыми образовательными продуктами на ней стали онлайн-курсы для представителей деловых сообществ.

Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

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