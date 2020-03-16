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Онлайн-ритейлер Wildberries открыл продажу авиабилетов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский интернет-ритейлер Wildberries начал продавать авиабилеты. Соответствующий раздел появился на сайте компании.

Онлайн-ритейлер Wildberries открыл продажу авиабилетов

Как рассказали Rusbase представители компании, решение продавать авиабилеты было принято в прошлом году. Перед общероссийским запуском сервис тестировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. 

В стране большой объем внутренних поездок, развивается внутренний туризм. Поэтому мы полагаем, что спрос на данное направление сохранится, — рассказали Rusbase в пресс-службе Wildberries.  

Онлайн-ритейлер продает авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы. Процесс покупки билета происходит на сайте компании, без переадресации на сторонние ресурсы. Цены указаны с учетом всех сборов.

На Wildberries продают билеты 300 авиакомпаний. В дальнейшем ритейлер намерен увеличить число партнеров и открыть продажу билетов на другие виды транспорта. 

Wildberries открыла продажу авиабилетов в партнерстве с компанией «В.И.П. Сервис». Генеральный директор компании — советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. По данным системы «Контур-Фокус», чистая прибыль «В.И.П. Сервис» за 2018 год составила 83,4 млн рублей. 

Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России. По данным Forbes, в прошлом году оборот компании вырос на 88% — до 223,5 млрд рублей. Издание называет основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной России. На конец февраля ее состояние оценивалось в $1,4 млрд.

Фото: TravnikovStudio / Shutterstock

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